Một loại đồ uống giúp đập tan cơn khát mùa hè, cực kì quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 27/06/2023 15:23

Loại đồ uống này không chỉ giúp làm dịu cơn khát mà còn hỗ trợ hoạt động tiêu hóa của dạ dày.

Mùa hè là mùa đổ nhiều mồ hôi, chỉ cần một lúc là cổ họng đã bị khô rát. Thông thường, không có vấn đề gì khi uống bất kỳ loại đồ uống nào để giải khát, nhưng các chuyên gia nói rằng cần phải cung cấp đủ nước cho cơ thể vào mùa hè. Nước thường được xem là thức uống làm dịu cơn khát tốt nhất, nhưng trên thực tế, sữa được cho là có tác dụng tuyệt vời hơn.         

Sữa giải khát và giữ lại chất dinh dưỡng

Dựa trên nghiên cứu của nhóm nghiên cứu tại Đại học St Andrews ở Scotland, CNN giới thiệu rằng đồ uống chứa một ít đường, chất béo và protein rất hiệu quả trong việc giữ nước cho cơ thể trong một thời gian dài. Phổ biến nhất là sữa.

Sữa chứa các chất dinh dưỡng như đường lactose, protein, chất béo và rất giàu nước. Nhờ các chất dinh dưỡng khác nhau, nó làm chậm tốc độ thoát ra khỏi dạ dày và giữ cho cơ thể ngậm nước lâu hơn. Các chất điện giải như natri và kali cần thiết để duy trì sự cân bằng nước trong cơ thể, và sữa chứa một lượng lớn các chất này. Đặc biệt, natri hoạt động giống như một miếng bọt biển giữ nước trong cơ thể để nó không thoát ra ngoài nhanh chóng qua nước tiểu.

Ngoài ra, sữa rất giàu vitamin sẽ hồi sinh cơ thể mệt mỏi của bạn khỏi cái nóng. Sữa chứa hầu hết các loại vitamin mà chúng ta biết, cũng như protein, canxi và axit béo thiết yếu rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, sữa rất giàu tryptophan, có tác dụng giúp bạn có một giấc ngủ ngon.

Nói không với nước ép trái cây hoặc soda

Nếu bạn muốn sống lâu và khỏe mạnh, tốt hơn hết là tránh xa các loại nước trái cây có đường và đồ uống có gas như soda. Đường và chất điện giải có thể giúp bạn giữ nước không có nghĩa là nước trái cây và nước ngọt có gas cũng vậy. Những thức uống này cũng lưu lại trong dạ dày rất lâu và được bài tiết qua nước tiểu một cách từ từ, nhưng lượng đường dư thừa lại là một vấn đề. Sau khi đi vào ruột non, quá trình pha loãng đường có nồng độ cao bắt đầu bằng áp suất thẩm thấu, lúc này ruột non sẽ hút nước từ cơ thể vào ruột để sử dụng. Kết quả là hàm lượng nước trong cơ thể giảm và bạn có thể cảm thấy khát nước.

 

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