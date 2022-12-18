Câu hỏi nằm ở thành phần của chất lỏng bên trong những chiếc lon và chai đó. Không có gì ngạc nhiên khi đường được thêm vào có hại cho sức khỏe của bạn vì chúng không chứa gì ngoài calo rỗng. Người ta đã quan sát thấy rằng mỗi tuần, một nguy cơ sức khỏe mới được phát hiện do những chất lỏng có đường chứa caffein này gây ra.

Các mánh lới quảng cáo công khai của các thương hiệu trên khắp nơi đã khiến hầu hết mọi người ở ngoài trở thành con mồi của những loại đường ở dạng lỏng này. Các chất lỏng có tính axit đang làm cho cơ thể chúng ta rỗng bên trong.

Tiêu thụ một lượng đường cao là không tốt cho sức khỏe dưới mọi hình thức. Nó đã được chứng minh và xác nhận một cách thỏa đáng rằng cơ thể chúng ta xử lý đường lỏng khác với đường rắn. Một số người chỉ cắt bỏ những đồ uống này để giảm cân, nhưng thực tế là nó không ảnh hưởng đến việc tăng mỡ bụng.

Nạp quá nhiều đường vào cơ thể có thể dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. Thư viện Thuốc Quốc gia Hoa Kỳ đã lưu hành một tạp chí trong đó họ đã đưa ra những quan sát của mình rằng việc tiêu thụ đồ uống có đường như soda, nước ngọt và các loại nước trái cây đóng gói khác dẫn đến các triệu chứng khởi phát bệnh tiểu đường loại 2. Tiểu đường loại 2 tương tự cũng được gây ra do béo phì ở mọi người. Ngoài việc thực sự gây ra nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, nó còn khiến bạn rơi vào tình trạng tiền tiểu đường. Tình trạng tiền tiểu đường có nghĩa là lượng đường trong máu của bạn cao so với những người khác nhưng không cao bằng bệnh nhân tiểu đường. Tình hình rất đáng báo động vì một bệnh nhân tiền tiểu đường có 25% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Loại 2 trong vòng 5 năm tới.

Các vấn đề về da

Trong vòng hai mươi phút sau khi uống đồ uống có ga, mức insulin của chúng ta tăng vọt, dẫn đến chuyển hóa đường thành chất béo. Kết quả là, cơ thể sản xuất quá nhiều dầu và tắc nghẽn dẫn đến sự gia tăng của mụn và nếp nhăn. Hơn nữa, nó cũng dẫn đến sự gián đoạn trong hệ thống tiêu hóa của chúng ta dẫn đến hàm lượng độc tố cao trong cơ thể. Tất cả những điều này cuối cùng dẫn đến nhiều thách thức về da như bùng phát và nổi mụn. Ngay cả những loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng được coi là không chứa calo và không đường cũng có cùng mức độ axit và gây ra làn da xỉn màu và thiếu sức sống.

Vấn đề mang thai

Khá sốc nhưng đó là sự thật! Hấp thụ nhiều đường ảnh hưởng đến cả hai giới như nhau. Nghiên cứu của Rochester Young Men đã tiến hành một thử nghiệm với 188 nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 22, cho thấy rằng những người đàn ông uống đồ uống có nhiều đường có số lượng tinh trùng thấp. Tỷ lệ cơ hội mang thai ở nam giới giảm 33%, trong khi tỷ lệ này của phụ nữ giảm 25%.

Bệnh mãn tính

Đường trong chất lỏng làm tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể con người. Tốc độ leo thang này dẫn đến tăng cholesterol và hàng loạt các yếu tố gây viêm góp phần làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Tuy nhiên, các nghiên cứu sức khỏe cũng đã chỉ ra rằng những người tiêu thụ đồ uống có quá nhiều đường cũng có thể rơi vào bẫy của các bệnh tim bất kể tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh giàu protein và năng lượng. Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu cũng phổ biến.



Bệnh mãn tính

Sâu răng

Bí quyết để có hàm răng trắng như ngọc là bạn phải từ bỏ mọi loại nước ngọt có tính axit và cacbonic, và nước ngọt có ga đứng đầu danh sách. Đặc tính axit trong đồ uống đóng gói này làm trôi hết canxi khỏi răng, dẫn đến sâu và mòn răng. Ngoài ra, chúng cũng có thể làm ố bề mặt răng của bạn.