Nghiên cứu của Đại học Delhi (Ấn Độ) cho thấy, chiết xuất từ hoa chuối giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể bằng việc ngăn ngừa sự hấp thụ cholesterol trong đường ruột. Thành phần chất xơ cao cũng giúp hỗ trợ điều này. Mặc dù nghiên cứu này thực hiện trên động vật nhưng có thể thấy chúng có tác dụng với con người.

Đặc biệt hoa chuối giàu chất chống oxy hóa quercetin và catechin có thể làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn bằng cách ngăn chặn một loại enzyme hấp thụ carb.

Ăn hoa chuối có tác dụng gì? Một công dụng khác của hoa chuối là giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Theo đó, mỗi phụ nữ đều có tình trạng kinh nguyệt khác nhau. Khá nhiều người phải trải qua những triệu chứng tiền kinh nguyệt, trong khi số khác lại bị ra máu quá nhiều. May mắn thay, bắp chuối có thể giúp bạn khắc phục vấn đề này.

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Giúp phòng chống ung thư

Ngoài việc kháng viêm và điều trị vết thương thì thành phần chống oxy hóa cao trong hoa chuối còn có thể ngăn ngừa các gốc tự do có thể gây hại và phát sinh các bệnh nghiêm trọng như ung thư. Sử dụng hoa chuối trong bữa ăn để ngăn ngừa quá trình lão hóa của cơ thể, giúp cơ thể được duy trì sự tươi trẻ và khỏe mạnh.

Củng cố hệ tiêu hóa

Hoa chuối là thực phẩm có lượng chất xơ cao, cân bằng giữa 2 loại chất xơ hòa tan và không hòa tan như hoa chuối rất có lợi trong việc cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy rằng thấy chất xơ có thể giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột và giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại bệnh tật.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị thiếu máu

Ăn hoa chuối có tốt không? Một công dụng không thể không nhắc đến của hoa chuối là hỗ trợ điều trị chứng thiếu máu. Tình trạng này thường xảy ra khi cơ thể không có đủ tế bào máu khỏe mạnh giúp vận chuyển oxy đến nuôi dưỡng các tế bào và mô.

Có rất nhiều dạng thiếu máu khác nhau, từ tạm thời đến lâu dài. Nhìn chung, nếu bị thiếu máu, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, suy nhược kèm theo các triệu chứng như: nhịp tim không đều, chóng mặt, đau đầu, da nhợt nhạt, bàn tay, bàn chân lạnh.