Top những lợi ích tuyệt vời nếu ăn cá thường xuyên: Tăng cường thị lực, tốt cho tim mạch, giảm bạc tóc

Càng lớn tuổi thì thị lực của con người càng yếu. Trong thời đại ngày nay, việc con người dành quá nhiều thời gian trước màn hình máy tính, điện thoại di động đã ảnh hưởng xấu đến thị lực.

Theo nghiên cứu thì axít béo omega-3 giúp chống lại sự suy giảm thị lực. Bạn hoàn toàn có thể bổ sung lượng axit béo omega-3 cần thiết thông qua ăn cá.

Ngoài ánh sáng mặt trời, vitamin D được tìm thấy trong rất ít thực phẩm. Cá là một trong những nguồn cung cấp Vitamin D tốt nhất.

Do thiếu loại vitamin này, xương trở nên yếu và nguy cơ gãy cao. Vật vì ăn cá thường xuyên sẽ giúp xương chắc khỏe để bạn có thể tận hưởng mọi hoạt động thể chất mà mình yêu thích.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm nguy cơ bị trầm cảm

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc thiếu hụt omega-3 và omega-6 trong khẩu phần ăn có liên quan đến tình trạng chán nản trong cuộc sống. Vì vậy, việc bổ sung 2 loại axit béo này là một điều rất cần thiết. Cá chứa nhiều omega-3, một chất làm thay đổi cấu trúc màng tế bào não, điều chỉnh hoạt động của các chất dẫn truyền, từ đó giúp tăng cường khả năng kiểm soát tâm trạng, giúp chống trầm cảm hiệu quả. Bên cạnh đó, cá cũng góp phần làm tăng hiệu quả của thuốc chống trầm cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm bạc tóc và làm chậm quá trình lão hóa

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn cá ít nhất một lần trong tuần có khả năng ghi nhớ tốt hơn những người không ăn hoặc ăn ít hơn. DHA trong cá cũng góp phần làm tăng lượng chất xám, các mô chức năng trong não chứa các tế bào thần kinh xử lý thông tin, lưu giữ ký ức và kiểm soát cảm xúc. Do đó, việc ăn nhiều cá giúp tăng cường trí nhớ của bạn, giúp ngăn ngừa chứng suy giảm nhận thức cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer khi lớn tuổi.

Ngăn ngừa triệu chứng PMS (Hội chứng tiền kinh nguyệt)

Những phụ nữ bị các triệu chứng tiền kinh nguyệt nên bổ sung cá trong chế độ ăn uống hằng ngày của mình thường xuyên hơn. Các axít béo omega-3 có trong cá sẽ giúp ngăn ngừa các triệu chứng xảy ra.

Giúp tăng cường sức khỏe trái tim

Khi các cơ tim yếu đi, nguy cơ đau tim sẽ tăng lên. Cá là một trong những thực phẩm được cho là giúp tim khỏe mạnh với sự trợ giúp của axit béo omega-3 rất tốt cho tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tự miễn như đái tháo đường týp 1

Vitamin D và axit béo omega-3 trong cá ngăn hệ miễn dịch diệt trừ các tế bào khỏe mạnh, một trong những nguyên nhân chính gây nên các bệnh tự miễn. Bệnh đái tháo đường týp 1 xảy ra là do hệ miễn dịch tấn công các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy. Cá có thể ngăn ngừa hiện tượng này và cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của bạn.