Tại Mỹ, có khoảng 30 triệu người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Căn bệnh này khiến glucose tích tụ trong máu, dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến, theo thời gian sẽ gây ra một loạt các biến chứng nghiêm trọng như vết thương bị nhiễm trùng và các vấn đề về tim.

Một chuyên gia dinh dưỡng chuyên về bệnh tiểu đường cho biết quả việt quất được ưa chuộng vì loại quả này có nguy cơ gây tăng đột biến lượng đường trong máu thấp nhất trong các loại trái cây.

Thứ nhất, quả việt quất có thể ngăn chặn lượng đường trong máu tăng đột biến vì chúng có hàm lượng chất xơ cao, làm chậm quá trình giải phóng đường trái cây vào máu, cô nói với Eat Well.

Jocelyne Loran, chuyên gia dinh dưỡng về bệnh tiểu đường tại Trung tâm Y tế Khu vực Charles của Đại học Maryland, đã tiết lộ lý do tại sao cô khuyên dùng một cốc quả việt quất cho những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh này.

Một cốc quả việt quất chứa khoảng 3,6 gam chất xơ, so với một quả chuối chứa 3,1 gam. Một quả táo chứa nhiều chất xơ hơn quả việt quất một chút, nhưng quả việt quất có ít đường hơn 4 gam.

Hơn nữa, Loran cho biết, nguy cơ tăng cân là rất thấp vì loại quả này lượng calo rất thấp, không giống như một số loại trái cây khác. Một cốc việt quất chỉ chứa 84 calo, trong khi một cốc chuối có khoảng 105 calo.

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu tiên phong đã phát hiện ra rằng ăn chế độ ăn rất ít calo, cân nặng sẽ giảm đáng kể.

Quả việt quất cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ một số khía cạnh khác của sức khỏe. Quả việt quốc có chứa chất xơ, vitamin C và vitamin K và mangan. Mangan là một khoáng chất vi lượng giúp cơ thể hình thành mô và xương liên kết và hỗ trợ quá trình đông máu.

Ảnh minh họa: Internet

Một đánh giá năm 2023 trên tạp chí Food Production, Processing and Nutrition cho thấy hợp chất thực vật polyphenol trong quả việt quất có thể cải thiện lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cô Loran gợi ý rằng quả việt quất tươi, đông lạnh hoặc đóng hộp đều có giá trị dinh dưỡng như nhau. Tuy nhiên, các loại đóng hộp thường có xi-rô nên chứa nhiều đường hơn.

Cô Loran cho biết: “Hãy tìm những loại việt quất đóng hộp có hàm lượng xi-rô nhẹ và rửa quả việt quất dưới nước trước khi tiêu ăn để giảm hàm lượng đường bổ sung”.