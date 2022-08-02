Không ngờ trái cây yêu thích của nhiều chị em lại là loại 'siêu thực phẩm" bổ dưỡng cho sức khỏe đến thế này!

Dinh dưỡng 02/08/2022 08:25

Ổi là một loại siêu quả! Từ quả cho đến lá, nó chứa rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chuyên gia dinh dưỡng Phoebe Thong từ Bệnh viện Cộng đồng SingHealth (SCH) sẽ chia sẻ thêm về những công dụng tuyệt vời từ loại trái cây này.

Không ngờ trái cây yêu thích của nhiều chị em lại là loại 'siêu thực phẩm' bổ dưỡng cho sức khỏe đến thế này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ổi chứa nhiều vitamin C và chất xơ, trong khi lại có ít đường và nó là thực phẩm lý tưởng cho những người mắc bệnh tiểu đường.

Ngay cả lá ổi cũng được sử dụng để pha trà và được cho là rất hữu ích cho sức khỏe. Mang đầy những lợi ích sức khỏe, hãy tìm hiểu xem ổi thực sự giúp ích như thế nào đối với sức khỏe của bạn nhé!

7 lợi ích sức khỏe của ổi

1. Chứa nhiều vitamin C

Không ngờ trái cây yêu thích của nhiều chị em lại là loại 'siêu thực phẩm' bổ dưỡng cho sức khỏe đến thế này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quên quả cam đi, một quả ổi có lượng vitamin C gấp 4 lần quả cam! Đối với cơ thể, vitamin C không chỉ cải thiện quá trình chữa lành vết thương mà còn cải thiện sự hấp thụ sắt và giúp hệ thống miễn dịch của cơ thể hoạt động tốt. Vì vitamin C là một loại vitamin hòa tan trong nước không được cơ thể giữ lại, nên nó dựa vào lượng hấp thụ hàng ngày để duy trì mức độ khỏe mạnh.

2. Hỗ trợ tiêu hóa

Giàu chất xơ, một quả ổi chứa khoảng 67 - 88% lượng chất xơ được khuyến nghị hàng ngày. Vì ổi là một nguồn cung cấp cả chất xơ hòa tan và không hòa tan tùy thuộc vào phần trái cây được ăn, điều này có thể giúp ngăn ngừa táo bón và cũng có thể làm giảm các triệu chứng tiêu chảy. Mặc dù hầu hết chúng ta thường tránh ăn hạt khi thưởng thức trái cây, nhưng hạt ổi thực sự có thể dùng như một loại thuốc nhuận tràng cho những người gặp khó khăn với việc đi tiêu!

3. Giúp giảm cân

Không ngờ trái cây yêu thích của nhiều chị em lại là loại 'siêu thực phẩm' bổ dưỡng cho sức khỏe đến thế này! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ các loại trái cây giàu chất xơ như vậy cũng có thể giúp kiểm soát cân nặng của một người vì phần lớn chất xơ có thể giữ cho bạn cảm thấy no lâu hơn và do đó ngăn một người ăn quá nhiều trong hoặc giữa các bữa ăn.

4. Thân thiện với người tiểu đường

Ổi có chỉ số đường huyết và tải trọng đường huyết thấp nên nó là một lựa chọn tuyệt vời cho những người mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, vì hàm lượng chất xơ cao, nó có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu.

5. Tốt cho mắt

Không ngờ trái cây yêu thích của nhiều chị em lại là loại 'siêu thực phẩm' bổ dưỡng cho sức khỏe đến thế này! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ổi chứa nhiều vitamin A, rất cần thiết cho sức khỏe của mắt. Mặc dù không được xếp hạng cao như cà rốt, ổi vẫn là một nguồn cung cấp vitamin A lý tưởng. Dinh dưỡng từ ổi giúp mắt của bạn duy trì võng mạc và màng nhầy khỏe mạnh, đồng thời có thể làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD). 

6. Cho trẻ sơ sinh khỏe mạnh hơn!

Không ngờ trái cây yêu thích của nhiều chị em lại là loại 'siêu thực phẩm' bổ dưỡng cho sức khỏe đến thế này! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh vitamin C, chất cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của em bé, ổi cũng chứa folate rất quan trọng trong thai kỳ. Folate ngăn ngừa dị tật ở thai nhi và giúp phát triển hệ thần kinh của em bé.

7. Giúp bạn tươi trẻ

Điều này chắc chắn đã thu hút sự chú ý của bạn! Một loạt các chất chống oxy hóa và vitamin trong ổi giúp mang lại sức khỏe tốt cho làn da và cũng có thể làm chậm quá trình lão hóa da. 

Những cách dễ dàng để kết hợp ổi vào chế độ ăn uống của bạn

Không ngờ trái cây yêu thích của nhiều chị em lại là loại 'siêu thực phẩm' bổ dưỡng cho sức khỏe đến thế này! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Một cách phổ biến để tiêu thụ trái ổi là cắt ăn sống, rắc bột muối chấm để thưởng thức. 

Bên cạnh việc ăn vặt bằng trái cây tươi, bạn cũng có thể thêm ổi vào món salad của mình. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy thêm ổi là một trong những loại trái cây bạn lựa chọn khi dùng làm nước ép trái cây.

Với tất cả những lợi ích sức khỏe này, chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ không bỏ qua ổi trong lần đi siêu thị tiếp theo của mình nhé!

Theo Healthxchange

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