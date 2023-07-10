Khi đi chợ chị em nhất định đừng nên bỏ qua 6 loại rau: Không khác gì nhân sâm có lợi cho sức khỏe, vừa rẻ vừa ngon, ít ngậm hóa chất và chất tăng tưởng

Dinh dưỡng 10/07/2023 10:53

Dưới đây là những loại rau đầy dinh dưỡng, cực an toàn cho sức khỏe, hầu hết không phun nhiều hóa chất. Chị em có đi chợ đừng nên bỏ qua.

Hẹ

Hẹ là loại rau có thân hình gần giống với hành lá, rễ và na ná với tỏi. Người trồng hẹ rất hiếm khi phải phun thuốc bảo vệ thực vật cho loại cây này. Bạn có thể dễ dàng mua hẹ ở mọi nơi, từ các chợ dân sinh đến siêu thị với giá rẻ bất ngờ. Rau hẹ rất được giới sành ăn lựa chọn kết hợp chế biến trong các món ăn.

Khi đi chợ chị em nhất định đừng nên bỏ qua 6 loại rau: Không khác gì nhân sâm có lợi cho sức khỏe, vừa rẻ vừa ngon, ít ngậm hóa chất và chất tăng tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau tầm bóp

Tầm bóp được biết đến như loại rau dại. Lá cây tầm bóp có thể dùng để ăn lẩu, nấu canh nghêu, cua, tôm hoặc luộc xào đều rất ngon. Tầm bóp là loại rau mọc dại nên tầm bóp dễ trồng, dễ sống. Người ta không phải tốn quá nhiều thời gian để chăm sóc cây vẫn xanh tốt và ra nhiều trái. Vì thế có thể tận dụng khoảng đất trống trong vườn, thùng xốp hoặc chậu cây để gieo trồng tại nhà.

Rau tầm bóp vị đắng, tính mát, không độc; tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, khư đàm chỉ khái, nhuyễn kiên tán kết.

Khi đi chợ chị em nhất định đừng nên bỏ qua 6 loại rau: Không khác gì nhân sâm có lợi cho sức khỏe, vừa rẻ vừa ngon, ít ngậm hóa chất và chất tăng tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rau dền cơm

Rau dền cơm (dền trắng - Amaranthus viridis) là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình vùng nông thôn, song với rau dền cơm có lẽ khó tìm so với các loại rau dền khác. Bởi đây là loại rau hay "mọc ké" trong các luống rau quê như: mồng tơi, cải, xà lách… mà chẳng cần gieo trồng.

Rau dền cơm có bộ rễ khỏe, ăn sâu nên khả năng chịu hạn, chịu nước tốt, sức nảy mầm cao, rau thường mọc nhiều ở vùng có khí hậu ôn đới lẫn nhiệt đới.

Rau dền cơm cũng là một trong số những loại rau được những người nông dân đánh giá là hiếm khi phải sử dụng đến hóa chất diệt sâu bọ. Các mẹ nên bổ sung loại rau này vào bữa cơm gia đình thật nhiều vì nó vừa an toàn lại vừa tốt cho sức khỏe.

Khi đi chợ chị em nhất định đừng nên bỏ qua 6 loại rau: Không khác gì nhân sâm có lợi cho sức khỏe, vừa rẻ vừa ngon, ít ngậm hóa chất và chất tăng tưởng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rau cải cúc

Rau cải cúc còn gọi là tần ô, là loại rau được tiêu thụ nhiều vào mùa thu. Loại rau này có mùi thơm tự nhiên khiến sâu bọ tránh xa. Chính vì vậy, người ta ít khi phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với loại rau này nên bạn có thể hoàn toàn tuyệt đối yên tâm khi sử dụng chúng. Hơn nữa, rau cải cúc có hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu vitamin, axit amin, canxi... giúp giảm căng thẳng, làm dịu thần kinh, đẹp da, bổ não...

Rau khoai lang

Rau khoai lang có thể được chế biến thành nhiều món ngon như rau luộc, rau xào tỏi và đây cũng là loại rau dân dã có giá trị dinh dưỡng cao không kém so với các loại rau lá khác.

Cây rau khoai lang chứa chất dịch trắng bên trong giúp chống lại sự tấn công của các loại côn trùng gây hại. Do đó rau khoai lang rất ít cần sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật.

Khi đi chợ chị em nhất định đừng nên bỏ qua 6 loại rau: Không khác gì nhân sâm có lợi cho sức khỏe, vừa rẻ vừa ngon, ít ngậm hóa chất và chất tăng tưởng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Củ sen

Củ sen là nguyên liệu được sử dụng hàng ngày trong những bữa ăn gia đình thanh đạm từ canh, món chiên và nước uống. Với nguồn dinh dưỡng của củ sen bao gồm nhiều vitamin C, vitamin nhóm B, chất xơ và một số khoáng chất như kẽm, mangan, magie, sắt, đồng.

Củ sen mọc trong ao nên từ lúc trồng đến khi thu hoạch ngay cả việc bón phân cũng vô cùng ít. Chúng chủ yếu hấp thu dinh dưỡng từ môi trường sống. Nước và bùn giúp củ sen hầu như không bị sâu bệnh.

Ở Việt Nam, đa số người trồng sen chỉ lấy hạt và hoa, ít dùng củ sen. Trên thế giới, củ sen được xem là thực phẩm mang nhiều may mắn và có công dụng kỳ diệu cho sức khỏe.

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Măng tây là một nguồn cung cấp folate tốt, giúp làm giảm homocysteine, một chất có liên quan đến bệnh tim và đột quỵ.

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