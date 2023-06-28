Một kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, việc tiêu thụ những loại trái cây chứa nhiều chất anthocyanin sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường típ 2.

Khi ăn lê, bạn không nên gọt bỏ vỏ, vì phần lớn các chất dinh dưỡng đều nằm trong lớp vỏ của loại quả này.

Danh sách các loại trái cây có hàm lượng chất anthocyanin dồi dào gồm có lê, táo và việt quất. Lê còn có chỉ số đường huyết thấp, giúp giữ lượng đường trong máu luôn ổn định.

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Tác dụng chống ung thư

Thành phần chất anthocyanin và axit cinnamic có trong quả lê đã được chứng minh là có khả năng chống lại bệnh ung thư.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều trái cây, bao gồm cả lê, có thể bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư như: ung thư phổi, ung thư dạ dày và bàng quang.

Giảm cân

Đây là một trong những loại trái cây có hàm lượng calo thấp và chứa đường tự nhiên. Một quả lê chỉ có khoảng 100 calo, đủ để bạn giảm cân. Nếu bạn đang cố gắng để giảm cân, hãy tiêu thụ lê trong chế độ ăn uống bởi vì nó sẽ cung cấp cho cơ thể của bạn hàm lượng chất xơ và năng lượng vì chất xơ sẽ giữ cho dạ dày được "đầy đủ" trong một khoảng thời gian dài.

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Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Đây chính là 12 lí do bạn nên ăn 1 quả lê mỗi ngày - Ảnh 2.Theo một nghiên cứu công bố năm 2007 trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng của Mỹ, những loại quả có sắc tố xanh và vàng (bao gồm cả quả lê) sẽ làm giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch, đặc biệt với phụ nữ đã mãn kinh, lượng chất xơ dồi dào trong trái lê có tác dụng rất tốt cho sức khỏe tim mạch.

Cải thiện tiêu hóa

Sự hiện diện của hàm lượng chất xơ trong lê có tác dụng làm giảm khả năng táo bón, tiêu chảy và phân lỏng. Trong 1 quả lê cung cấp 18% yêu cầu hàng ngày của chất xơ, hỗ trợ quá trình tiêu hóa hoạt động ổn định. Lê cũng giúp kết dính các chất gây ung thư và các gốc tự do trong đại tràng và bảo vệ cơ quan khỏi các tác động gây hại.

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Ngăn ngừa loãng xương

Sự góp mặt của nguồn vitamin K và nhiều khoáng chất boron tuyệt vời. Đây là khoáng chất vi lượng đóng vai trò điều hòa sự hấp thu và phân phối các khoáng chất đa lượng. Nếu bạn bị thiếu vitamin K, bạn có thể dễ bị rối loạn liên quan đến xương. Đó là vì vitamin K làm việc với các khoáng chất khác như phốt pho, magiê và canxi để ngăn ngừa sự cố xương và ngăn ngừa loãng xương

Giảm cholesterol

Lê có chứa pectin, có tác dụng rất lớn trong việc giảm mức cholesterol trong máu. Ngoài ra chất xơ còn giúp giảm thiểu lượng cholesterol xấu bằng cách liên kết ruột mật, được tiết ra từ cholesterol và đào thải chúng ra khỏi cơ thể.