6 loại thực phẩm không nên đặt trong tủ lạnh, vừa mất hết dinh dưỡng lại còn gây hại cho sức khỏe cực kỳ

Nhiều người có thói quen bảo quản mật ong trong tủ lạnh nhưng lại không biết rằng nó có thể khiến mật ong mất đi giá trị dinh dưỡng vốn có. Ở nhiệt độ thấp, tốc độ kết tinh của đường trong mật ong sẽ diễn ra nhanh hơn, biến mật ong thành một thứ gần giống như bột.

Cách tốt nhất để duy trì giá trị dinh dưỡng của mật ong là bảo quản trong lọ thủy tinh đậy nắp kín và để ở nhiệt độ thường. Bản thân mật ong là một chất bảo quản tự nhiên cực kỳ tốt nên khi để ở trong điều kiện môi trường bình thường nó vẫn giữ được hương vị.

Đây cũng là thực phẩm không nên trữ trong tủ lạnh. Nhiệt độ lạnh sẽ phá vỡ các kết cấu tinh bột trong khoai tây, chuyển thành đường khiến nó cứng, thay đổi hương vị, không ngon cho dù chế biến như thế nào. Để bảo quản khoai tây, bạn có thể để chúng ở những nơi khô ráo, thoáng mát và tối. Ngoài ra, bạn có thể bọc khoai tây trong giấy sẽ giúp khoai tây không bị thối nhanh.

Bơ

Bơ ngon nhất khi chín. Việc cất bơ trong tủ lạnh sẽ làm chậm quá trình chín tự nhiên của quả bơ. Loại quả này thơm ngon nhất khi chín tự nhiên và chỉ cần bảo quản ở nơi khô ráo.

Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Theo nhiều nghiên cứu, cà chua bảo quản ở môi trường tự nhiên có hương vị thơm ngon hơn so với để trong tủ lạnh. Với nhiệt độ dưới 12 độ C, những chất dinh dưỡng có trong thực phẩm này sẽ bị ảnh hưởng, đồng thời làm thay đổi kết cấu tự nhiên, cản trở việc sản sinh ra các hợp chất dễ bay hơi có trong cà chua. Vì vậy, cách tốt nhất là bạn nên để cà chua ở môi trường nhiệt độ thường và bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh độ ẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Hành tây

Nếu bảo quản hành tây trong tủ lạnh, độ ẩm của tủ lạnh sẽ làm hành tây bị mềm nhũn và nấm mốc. Hành tây cũng bị thay đổi khi để dưới ánh nắng mặt trời, vì vậy nên bảo quản ở nơi mát, không nên để hành tây cạnh khoai tây vì khi để cùng nhau cả hai sẽ càng dễ bị hỏng hơn.

Bánh mì

Bánh mì là thực phẩm dễ hỏng. Bảo quản bánh mì trong tủ lạnh để ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc là sai lầm. Bánh mì được lưu trữ tốt nhất trong các hộp đựng thức ăn khô, được hút chân không.