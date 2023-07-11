Điểm tên những người tuyệt đối không được ăn xôi, thèm đến mấy cũng đừng động đến vì hại sức khỏe cực kỳ!

Ăn xôi là một trong những nguyên nhân gây ra nóng trong người, dễ nổi mụn, mẩn đỏ. Vì vậy, người có cơ địa nóng nên hạn chế ăn xôi, nhất là vào buổi sáng. Nếu muốn ăn xôi, hãy bổ sung các loại nước có tính mát như rau má, nước chanh, trà loãng để cân bằng nội tiết trong cơ thể.

Người béo phì, người đang muốn giảm cân Xôi là món ăn chứa nhiều calo hơn bạn nghĩ. Xôi được nấu từ gạo nếp, kết hợp với các loại đậu, lạc, vừng, dừa nạo... nên có thể cung cấp nhiều năng lượng. Một đĩa xôi có thể tương đương với 600 calo (trong khi một bát phở chỉ chứa 400 calo). Đó là chưa kể khi bạn ăn xôi với thịt gà, thịt lợn, trứng... Do đó, nếu đang muốn giảm cân hoặc bạn đang bị béo phì thì nên tránh xa các loại xôi. Ăn xôi là cách nạp vào cơ thể nhiều tinh bột giống hệt với ăn cơm và nó hoàn toàn có thể làm bạn tăng cân nhanh chóng.

Những người đang có vết thương, có bệnh bị mưng mủ thường là người thể hàn, tích độc nhiều (béo, đờm dãi nhiều). Do vậy, thức ăn có chất dẻo nhiều, khó tiêu càng làm tình trạng nặng thêm.

Những người mới phẫu thuật, người có những chỗ bị sưng viêm nên kỵ đồ nếp nếu không sẽ gây mưng mủ. Vậy nên tránh ăn đồ nếp, khi vết thương lành có thể ăn uống bình thường.

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Phụ mang thai, phụ nữ sau sinh

Phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn xôi sáng. Xôi có tác dụng trị chứng hư lao, tiêu chảy, viêm loét dạ dày, tá tràng, thiểu năng tuần hoàn máu ở phụ nữ mang thai, chống cảm giác buồn nôn nhưng lại khiến mẹ bầu dễ bị táo bón, nóng trong người, bức bối, khó tiêu. Bà bầu bị tiểu đường thai kỳ càng nên tránh món ăn này.

Phụ nữ sinh mổ, bị rạch khi sinh con cũng nên tránh ăn xôi nếp. Gạp nếp tính nóng, dẻo, dễ gây sưng và mưng mủ ở vết mổ.

Người bị đầy hơi, khó tiêu



Nhiều người thay vì xôi thông thường lại có sở thích ăn xôi rán vì mùi vị hấp dẫn, thơm ngon hơn. Hoặc ăn xôi kèm theo rất nhiều thịt, chả, trứng. Tuy nhiên, nếu ăn như vậy, cơ thể sẽ tích tụ rất nhiều chất béo, không tốt cho cơ thể. Ăn nhiều sẽ khiến bạn bị đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu.