NÓNG: Công an công bố hình ảnh kho thiết bị điện tử giả quy mô ‘khủng’ hàng chục tỷ ở Hà Nội

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm do Lê Hữu Minh cầm đầu, có hành vi buôn bán hàng giả là các thiết bị điện tử, giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, với quy mô đặc biệt lớn qua mạng xã hội facebook.

Đối tượng cầm đầu Lê Hữu Minh - Ảnh: Báo Nhân Dân

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng: Lê Hữu Minh, Nguyễn Thị Ly (Thanh Hóa); Lê Huy Phiệt (Hải phòng); Phạm Tú Uyên (Hà Nội); Trần Mạnh Tiến (Bắc Giang).

Để thực hiện hành vi, Lê Hữu Minh phân công Lê Huy Phiệt, Phạm Tú Uyên, Nguyễn Thị Ly quản lý kho hàng, đóng gói và chuyển hàng cho khách. Các đối tượng Telesale được Minh thuê một trụ sở riêng để hoạt động.

Kho hàng của nhóm đối tượng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhóm đối tượng lập trang Facebook "Tin Việt" và website giả mạo để rao bán sản phẩm nhái, mạo danh chương trình khuyến mãi của hãng Marshall nhằm lừa đảo người tiêu dùng.

Toàn bộ quy trình tiếp cận khách hàng, bán hàng, vận chuyển và thu tiền được tổ chức tinh vi trên không gian mạng. Khám xét 2 căn nhà tại Thanh Trì, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện kho hàng giả khổng lồ gồm loa, tai nghe, đồng hồ, máy hút bụi cùng nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Một số mặt hàng của đường dây cùng tang vật phạm pháp - Ảnh: VietNamNet

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

