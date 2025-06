Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế tiếp tục điều tra vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra vào sáng cùng ngày tại phường Xuân Phú (quận Thuận Hóa, TP Huế), hậu quả khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng.

Tại cơ quan công an, Phú khai từng kết hôn với chị T.T.K.C. (SN 1994, trú phường Xuân Phú), có một con chung. Sau khi ly hôn vào năm 2024, chị C. được quyền nuôi con. Phú cho rằng, thời gian gần đây giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn vì chị C. ngăn cản việc đối tượng đến thăm, gặp con.

Nhiều người đến kiệt 1 đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, thành phố Huế theo dõi cơ quan chức năng điều tra vụ án - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, cũng theo người nhà nạn nhân, chiều 6/6, chị C. và Phú có gặp nhau, tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Phú đe dọa sẽ giết hại toàn bộ người thân của vợ cũ và cảnh báo chị C. chuẩn bị sẵn 4 chiếc quan tài dành cho bản thân, cha mẹ và em trai chị này.