NÓNG: Tạm giam 5 đối tượng trong đường dây chiêu dụ đầu tư tiền ảo, lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, là bạn gái của Hùng, đều quê TP Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP.HCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ TP Biên Hoà).

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam với 5 bị can để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 10.000 tỉ đồng.

Theo công an, vào tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng thuê nhóm ẩn danh trên Telegram viết 1 phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart Trade với giá khoảng hơn 500 triệu đồng. Nga góp vốn 400 triệu đồng. Sau đó Hùng và Nga lôi kéo nhiều người chơi đồng tiền MTC.

Ngoài ra nhóm này tuyển người, đào tạo thành các “Leader” vùng, thành lập các văn phòng, tổ chức hội thảo, đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận siêu khủng để dụ dỗ, lừa đảo nhiều người tham gia nạp tiền chơi để chiếm đoạt. Ở khu vực miền Nam do Hồ Long Trí; miền trung và Tây Nguyên do Đinh Hữu Hay, khu vực tỉnh Đồng Nai do Thân Văn Hiệp quản lý.

Mỗi người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng.

Các bị can bị khởi tố - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại cơ quan công an, bước đầu, nhóm Nguyễn Quốc Hùng khai từ tháng 2/2023, Hùng liên hệ với nhóm ẩn danh trên Telegram, thuê viết một phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chain (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USD (tương ứng khoảng 520 triệu đồng). Sau đó Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng để chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Theo công an, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm quản lý và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết "lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng", lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng).

Sau đó, Hùng và Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do.

Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án, huy động nhiều chiến sĩ phối hợp với công an các tỉnh truy xét gần 200 ngày đêm để triệt phá, truy bắt nhóm lừa đảo này.