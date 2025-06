Đúng ngày đầu tuần, thứ 2 (9/6/2025), 3 con giáp hiền lương sinh Phú Quý, mặt trời chiếu rọi, gánh tiền còng lưng về nhà, thăng hoa Phú Quý vượt bậc

Con giáp tuổi Tý

Đúng ngày đầu tuần, thứ 2 (9/6/2025), tuổi Tý gặp nhiều may mắn về vận trình tài lộc nhờ Thực Thần hỗ trợ. Có thể nói vận may đến khá bất ngờ, khiến bạn có phần choáng ngợp. Con giáp này có thể được thừa kế tài sản từ ai đó, hoặc thu được nợ nần cũ, thậm chí có người còn trúng thưởng xổ số, may rủi…

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày tài lộc dồi dào, bản mệnh chi tiêu không phải lo lắng quá nhiều, trạng thái tinh thần thoải mái nên làm việc cũng rất “vào”. Tý giữ được sự tập trung cần thiết, giải quyết công việc đâu ra đó, ngày ngày gần như không có việc nào làm khó được bạn.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày đầu tuần, thứ 2 (9/6/2025), nhờ Chính Quan trợ mệnh nên Mùi khá thuận lợi trong công việc. Ngày đẹp có lợi cho khai trương cửa hàng, thuê mặt bằng, xin việc hoặc thi cử. Bạn còn biết cách để mình trở nên nổi bật hơn trong mắt cấp trên, để cấp trên trao thêm cho nhiều cơ hội hơn. Tài vận có tiến triển mới nhờ Tam Hội cục chiếu cố.

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi hàng ngày thấy tình duyên của đương số lên hương nhờ Hỏa sinh Thổ. Hạnh phúc là do chính mình tạo ra, không phải chờ ai đó mang đến hay mong ai đó ban phát. Nếu chẳng may đánh mất niềm tin, hãy thử mở lòng trong hôm nay, duyên lành sẽ lại đến với bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!