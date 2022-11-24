Có thể bạn chưa tin những đây là những loại thực phẩm không có ngày hết hạn

Dinh dưỡng 24/11/2022 12:09

Ăn các sản phẩm hết hạn có thể gặp rủi ro, nhưng có một số loại thực phẩm bạn không bao giờ phải lo lắng vì chúng an toàn để ăn sau nhiều, nhiều năm.

Đây là 9 sản phẩm thực phẩm có thể tồn tại gần như mãi mãi và không bao giờ hư hỏng.

Gạo 

Có thể bạn chưa tin những đây là những loại thực phẩm không có ngày hết hạn - Ảnh 1

Nhiệt độ tốt nhất để bảo quản gạo là 4,5 ° C trở xuống. Tốt hơn hết bạn nên bảo quản gạo trong hộp nhựa đựng thực phẩm hoặc trong lọ thủy tinh. Trong điều kiện này, gạo có thể  bảo quản đến 30 năm và không bị mất mùi thơm cũng như giá trị dinh dưỡng.

Sữa bột

Sữa bột được chế biến theo tất cả các tiêu chuẩn phù hợp cho sức khỏe có thể được bảo quản trong thời gian dài mà không bị mất giá trị dinh dưỡng - miễn là được bảo quản trong hộp kín.

Nước tương 

Có thể bạn chưa tin những đây là những loại thực phẩm không có ngày hết hạn - Ảnh 2

Nước tương có thể được bảo quản an toàn trong ít nhất 3 năm ngay cả khi đã mở chai. Hạn sử dụng của nước tương trong hộp kín có thể lâu hơn nhiều, nhưng nó phụ thuộc vào các điều kiện như loại nước tương, cách chế biến, chất lượng và nhiệt độ bảo quản.

Ví dụ, nước tương chất lượng cao chỉ có thể được tạo ra thông qua quá trình lên men tự nhiên, một quá trình thường mất từ ​​vài tháng đến hai năm. Chỉ có loại tương này mới để được hơn ba năm. Đó là lý do tại sao bạn nên cẩn thận với một số nhãn hiệu có thêm hóa chất để đẩy nhanh quá trình lên men.

Xi-rô lá phong 

Có thể bạn chưa tin những đây là những loại thực phẩm không có ngày hết hạn - Ảnh 3

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất phong Massachusetts, một chai xi-rô phong chưa mở có thể được giữ vô thời hạn. Ngay cả sau khi đã mở nó ra, bạn có thể sử dụng nó trong vài năm nếu bạn giữ nó trong tủ lạnh.

Đậu tây khô 

Có thể bạn chưa tin những đây là những loại thực phẩm không có ngày hết hạn - Ảnh 4

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Brigham Young đã phát hiện ra rằng sau 30 năm lưu trữ, đậu tây khô đã thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng tất cả các mẫu vẫn được chấp nhận để sử dụng trong các tình huống khẩn cấp. Họ kết luận rằng đậu tây khô, cũng như các loại đậu khác, có thể để được ít nhất 30 năm.

Muối 

Có thể bạn chưa tin những đây là những loại thực phẩm không có ngày hết hạn - Ảnh 5

Muối thực sự là một khoáng chất, không phải là một sản phẩm, đó là lý do tại sao nó không thể bị hư hỏng. Tất nhiên, khoáng chất có thể nhanh chóng hấp thụ nước, biến thành một tảng đá khổng lồ theo thời gian. Nhưng cuối cùng, muối luôn chỉ là muối.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng muối iốt có tuổi thọ lên đến 5 năm. Trong khoảng thời gian này, iốt thường bay hơi và muối mất chất lượng hữu ích, mặc dù bạn vẫn có thể sử dụng nó như muối ăn thông thường.

Giấm 

Có thể bạn chưa tin những đây là những loại thực phẩm không có ngày hết hạn - Ảnh 6

Giấm trắng là một sản phẩm khác không có ngày hết hạn , nhưng bạn vẫn nên bảo quản trong điều kiện thích hợp. Nếu bạn muốn giữ giấm được lâu, cách tốt nhất là bảo quản trong hộp kín, ở nơi tối và mát, tránh xa các nguồn nhiệt.

Đường 

Có thể bạn chưa tin những đây là những loại thực phẩm không có ngày hết hạn - Ảnh 7

Giống như muối, đường có thể tồn tại trong một khoảng thời gian dài vô hạn, đặc biệt nếu bạn bảo quản trong hộp kín. Nhưng ngay cả khi đường hấp thụ nước từ không khí và biến thành đá rắn, nó không bị mất chất lượng.

Thêm vào đó, đường bột và đường nâu cũng có thể bảo quản được lâu như đường thông thường.

Mật ong

Có thể bạn chưa tin những đây là những loại thực phẩm không có ngày hết hạn - Ảnh 8 

Mật ong là một loại thực phẩm thực sự độc đáo, có thể tồn tại mãi mãi nhờ vào thành phần hóa học của nó. Hơn nữa, nếu bạn mua lọ kín có đựng mật ong, bạn hoàn toàn có thể chắc chắn rằng nó sẽ không bị hỏng vì nó sẽ không tiếp xúc với không khí và nước.

Trong khi khai quật một trong những kim tự tháp Ai Cập, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một số lọ mật ong. Tuổi trung bình của phát hiện là khoảng 2.000-3.000 năm tuổi . Nó vẫn hoàn toàn có thể ăn được - các nhà khảo cổ thậm chí đã nếm thử  nó! Vài năm sau, mật ong 5.500 tuổi được tìm thấy ở Georgia.

Theo Brightside

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