Bên cạnh nhiều lợi ích, đây chính là những tác dụng phụ rất nghiêm trọng của cà phê

Tiêu thụ một lượng lớn cà phê vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến chức năng của tuyến thượng thận, buộc tuyến thượng thận phải làm việc quá sức và cuối cùng dẫn đến sự “kiệt sức” của cả hệ thống tiêu hóa. Tuyến thượng thận sản xuất ra cortisol, giúp hỗ trợ cơ thể tại thời điểm căng thẳng, nên còn được gọi là hormone stress.

Tuyến thượng thận còn có tác dụng điều hòa nhịp tim. Trong trường hợp tuyến thượng thận phải làm việc quá mức, cơ thể sớm bị kiệt sức và các triệu chứng đầu tiên là yếu tim.

Gây nghiện

Giống như bất kì thói quen nào, uống cà phê cũng có thể dẫn đến thói quen nghiện cà phê. Có thể mô tả “bệnh” nghiện cà phê như là nếu một ngày bạn không uống một cốc cà phê nào thì bạn sẽ cảm thấy đau đầu, bị kích thích và thiếu tập trung,…

Khử nước

Bạn có biết, uống quá nhiều cà phê sẽ làm cho cơ thể bạn bị mất nước. Caffeine là một loại thuốc lợi tiểu, và thúc đẩy việc sản xuất nước tiểu. Vì vậy, khi bạn uống nhiều cà phê cơ thể bạn sẽ mất nhiều nước hơn cần thiết, dẫn đến thiếu nước.

Tính axit cao

Một trong những sự thực về cà phê mà không mấy người biết, đó là trong cà phê có tính axit cao. Uống quá nhiều cà phê sẽ làm tăng hơn mức bình thường của các phản ứng axit tong dạ dày khiến bạn đau bụng, khó tiêu và khó chịu. Nếu liên tục uống nhiều cà phê hơn lượng cho phép có thể sẽ gây ra loét dạ dày.

Tăng lượng đường trong máu

Với mức tiêu thụ quá nhiều cà phê, các adrenaline trong cơ thể sẽ đốt cháy năng lượng. Quá trình này dẫn đến việc tăng cường sự “thèm muốn” bổ sung đường. Trong quá trình cung cấp thêm lượng đường vào cơ thể, có người muốn cho thêm đường vào cà phê. Điều này thường dẫn đến bệnh tiểu đường type 2.

Vì vậy, đối với những ai có thói quen uống cà phê như là một phần của cuộc sống, bạn hãy quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Ba ly cà phê mỗi ngày là đủ để vừa thỏa mãn thói quen, sở thích lại không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe.

Lo lắng

Caffeine có thể kích thích hệ thần kinh trung ương gây ra cảm giác lo lắng và bồn chồn. Uống hơn 4 cốc cà phê mỗi ngày có thể làm hư hại các tuyến thượng thận, giảm sức đề kháng của thần kinh trong các tình huống căng thẳng và khiến bạn dễ bị nhiễm bệnh.

Khả năng sinh sản

Sử dụng quá nhiều cà phê có thể dẫn đến một loạt các vấn đề liên quan đến chức năng sinh sản, thậm chí vô sinh. Phụ nữ dùng quá nhiều cà phê khi mang thai có thể làm tăng nguy cơ sảy thai hay ảnh hưởng đến cân nặng của thai nhi.

Suy giảm khả năng nhận thức

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng hàng ngàn phụ nữ tiêu thụ ít nhất 3 lần caffeine hằng ngày đã giảm đáng kể sự suy giảm nhận thức của phụ nữ. Caffeine từ cả trà và cà phê đều có những tác động tương tự trong việc làm giảm sự suy giảm nhận thức ở phụ nữ.

Trào ngược axit dạ dày khi uống cà phê

Những người uống cà phê xong mà bị trào ngược axit dạ dày thì cũng nên cân nhắc cắt giảm.

"Caffeine có thể kích hoạt các triệu chứng trào ngược axit vì nó có tác dụng làm giãn cơ thắt thực quản dưới, gây trào ngược axit dạ dày lên thực quản. Uống cà phê, trà và soda (đồ uống có chứa caffeine) có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản", chuyên gia dinh dưỡng Louloudis cho biết.

Bà nói thêm: "Loại bỏ đồ uống có chứa caffein là hướng dẫn của Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ để quản lý các triệu chứng trào ngược axit dạy dày".

Mất ngủ hoặc ngủ không ngon giấc

Chuyên gia dinh dưỡng Louloudis cho biết: "Do hàm lượng caffeine cao, uống cà phê trước khi ngủ 6 tiếng có thể làm gián đoạn giấc ngủ và tăng nguy cơ mắc chứng mất ngủ".

Theo bà Louloudis, nếu bạn không thể loại bỏ hoàn toàn thói quen uống cà phê của mình thì hãy cố gắng cắt giảm lượng cà phê và uống vào thời điểm sớm hơn, xa giờ đi ngủ.

Rối loạn lo âu khi uống cà phê

Chuyên gia dinh dưỡng Louloudis cho biết: "Do hàm lượng caffein cao, uống quá nhiều cà phê có thể gây ra các triệu chứng lo lắng, bao gồm tim đập nhanh, run rẩy, đau đầu và mất ngủ".

Theo Trung tâm Khoa học Sức khỏe, Đại học Oklahoma (Mỹ), caffeine là một chất kích thích làm tăng nhịp tim, huyết áp và các hormone gây căng thẳng cortisol và epinephrine.

Ở những người nhạy cảm với caffeine, chỉ cần một tách cà phê có thể khiến họ cảm thấy bồn chồn và lo lắng.

Theo một nghiên cứu của Đại học Cardiff, Vương Quốc Anh, những người đang có sẵn rối loạn lo âu nếu sử dụng cà phê, tình trạng bệnh sẽ nặng nề hơn. Mặc dù tiêu thụ caffeine có thể gây ra cảm giác lo lắng, nhưng cắt giảm một cách đột ngột caffeine cũng có thể gây ra tác dụng phụ này.

Lo lắng là một triệu chứng thường được báo cáo ở những người thường xuyên uống cà phê bỗng ngừng tiêu thụ caffeine một cách đột ngột. Thêm vào đó, nếu bạn tiêu thụ phần lớn lượng caffeine dưới dạng soda hoặc cà phê có đường, việc giảm lượng đường đột ngột có thể làm cho chứng lo lắng trở nên tồi tệ hơn. Do đó, hãy cắt giảm dần lượng caffeine, tránh cắt giảm đột ngột.

Mất kinh nguyệt khi uống cà phê

Một số người sử dụng cà phê thay cho các bữa ăn hàng ngày với mong muốn giảm cân. Đây là một cách ăn uống không lành mạnh và có thể ảnh hưởng tới chu kỳ kinh nguyệt của nữ giới, chuyên gia dinh dưỡng Abby Vichill cho hay.

"Một trong những dấu hiệu cho thấy bạn đang uống quá nhiều cà phê đó là kinh nguyệt không đều, đặc biệt là mất kinh."

"Một số người đang cố gắng giảm cân hoặc ăn uống thiếu calo và sử dụng cà phê với mục đích ngăn chặn sự thèm ăn hoặc tạo ra năng lượng nhân tạo thay vì năng lượng mà họ nhận được từ chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Thêm vào đó, hàm lượng cortisol (hormone căng thẳng) vào buổi sáng thường cao.

Nếu bạn có lượng đường trong máu thấp do không ăn sáng và uống cà phê, lượng cortisol mà cơ thể tiết ra sẽ cao hơn nữa", bà Vichill cho biết. "Khi cơ thể cảm nhận được mức độ cortisol cao như vậy, não sẽ ra tín hiệu cho hệ sinh sản ngừng chu kỳ kinh nguyệt để tránh thụ thai trong môi trường căng thẳng cao như vậy."

Tăng cân khi uống cà phê

Chuyên gia dinh dưỡng Younan Brikho giải thích: "Uống cà phê gây ra cảm giác no. Thường thì cảm giác no này khiến bạn bỏ các bữa ăn. Tuy nhiên, khi cảm giác no này mất đi, dạ dày của bạn trống rỗng và từ đó có thể kích thích bạn ăn nhiều hơn vào các bữa sau".