Ăn đủ 4 loại thực phẩm dễ tìm dễ mua này càng ngày càng đẹp, sống lâu sống khỏe,

Chế độ ăn này khuyến nghị mỗi tuần bạn nên ăn 3-4 khẩu phần đậu, 7 khẩu phần hạt, 2-3 khẩu phần cá và 14 khẩu phần sữa nguyên kem, tức loại không bị tách béo.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Người Lao Động, công trình dẫn đầu bởi Viện Nghiên cứu sức khỏe dân số thuộc Đại học McMaster - Canada cho thấy để ngăn ngừa tử vong sớm, đặc biệt là vì bệnh tim mạch, chế độ ăn cần có sự hiện diện đầy đủ của cá, sữa nguyên kem, đậu và hạt. Các tác giả chỉ ra chế độ ăn hoàn hảo cho sự "trường sinh bất lão" gọi là PURE.

Đặc biệt là sữa nguyên kem, thứ được khuyến nghị tiêu thụ khoảng 2 ly/ngày. Nó chứa chất béo với hàm lượng thấp nên vẫn phù hợp để dùng thường xuyên. Các dữ liệu cũng cho thấy sữa nguyên kem có tác dụng bảo vệ chống cao huyết áp và hội chứng chuyển hóa.

Theo TS Andrew Mente, tác giả chính của nghiên cứu, kết quả này đi ngược lại với xu hướng thực phẩm ít béo, ít calo hay được quảng cáo trên thị trường, vì chỉ ra các thực phẩm giàu năng lượng như hạt, cá, sữa... lại rất cần cho sức khỏe.

Những người mà trong khẩu phần ăn có đủ các thành phần nêu trên đều có điểm số cao trên thang từ 0-6 trong số 250.000 người được thu thập dữ liệu bởi 5 nghiên cứu lớn khác nhau.

Với điểm số 5-6, chế độ ăn bảo đảm việc sống lâu và ít bệnh tật, đặc biệt là phòng được bệnh tim mạch.

Chế độ ăn PURE tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chế độ ăn PURE cũng được khuyến nghị ăn nhiều rau xanh và dùng vừa đủ ngũ cốc nguyên cám (cơm gạo lứt, bánh mì nâu, yến mạch, mì, nui màu nâu...) thay vì ngũ cốc tinh chế (cơm trắng, bánh mì trắng...).

Điểm đặc biệt là một phần thịt không quá 85 g, bao gồm cả thịt đỏ, vẫn được xem là lành mạnh. Nhiều nghiên cứu chỉ ra thịt đỏ gây hại cho sức khỏe, nhưng các tác giả Canada cho rằng vừa phải thì không sao. Nhưng họ cũng lưu ý đó phải là thịt tươi, chứ không phải thịt chế biến như các loại xúc xích, thịt nguội...

Trong thời gian theo dõi trung bình 9 năm 3 tháng, đã có hơn 15.700 ca tử vong và hơn 40.700 ca đau tim, đột quỵ trong nhóm tình nguyện viên được thu thập dữ liệu.

Khác biệt là đáng kinh ngạc: Những người có điểm số ăn uống tốt (5-6 điểm) giảm tới 30% nguy cơ tử vong so với nhóm 1 điểm trở xuống.

Nguy cơ đột quỵ giảm 19%, nguy cơ bệnh tim mạch giảm 18% và nguy cơ nhồi máu cơ tim cũng giảm 14% ở những người thường xuyên ăn 4 siêu thực phẩm giúp sống lâu nói trên.

Chế độ ăn lành mạnh giúp cho cơ thể trở nên xinh đẹp tràn đầy sức sống - Ảnh minh họa: Internet

Những món ăn không nên ăn nhiều kẻo giảm tuổi thọ ?

Nếu muốn sống lâu và sống khỏe, tuyệt nhiên nên tránh thật xa những loại thực phẩm này.

Thực phẩm chiên ngập dầu

Thực phẩm chiên ngập dầu, chẳng hạn như khoai tây chiên, gà rán, cá rán hoặc cánh gà chiên giòn,....chứa nhiều calo dẫn đến nguy cơ thừa cân.

Những chất béo trong các thực phẩm chiên rán chuyển hóa thành các chất có hại cho sức khỏe của bạn và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Hạn chế ăn thực phẩm chiên ngập dầu - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm có thêm đường

Thêm đường vào các loại thực phẩm khiến chúng ngon miệng hơn nhưng lại làm tăng lượng calo rỗng. Điều này có nghĩa là giá trị dinh dưỡng của thực phẩm không được cải thiện mặc dù lượng calo đã tăng lên.

Thực phẩm có đường, chẳng hạn như bánh quy, bánh nướng, kẹo, không tốt cho tim, não và sức khỏe tổng thể của bạn.

Chúng làm tăng cảm giác thèm ăn và có thể khiến bạn tăng cân, rối loạn quá trình trao đổi chất, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Thực phẩm có đường, chẳng hạn như bánh quy, bánh nướng, kẹo, không tốt cho tim, não và sức khỏe tổng thể của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Cá săn mồi

Cá săn mồi gồm: Cá mập, cá kiếm và cá thu vua. Cá săn mồi ăn các động vật biển khác, dẫn đến mức độ cao hơn của các chất có hại, chẳng hạn như thủy ngân, trong thịt của chúng.

Các chất này có thể làm hỏng hệ thần kinh và gây ung thư. Vì vậy, tốt hơn hết là tránh những loại cá này trong thực đơn hàng ngày của bạn.

Thịt, gia cầm, cá sống hoặc nấu chưa chín

Ăn thịt sống hoặc nấu chưa chín có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Thịt sống, thịt gia cầm và cá có chứa nhiều loại vi khuẩn hoặc ký sinh trùng có thể khiến bạn bị bệnh. Vì vậy, tốt hơn là nên nấu chín chúng trước khi ăn.

Ăn thịt sống hoặc nấu chưa chín có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chứa nhiều muối

Thực phẩm chứa nhiều muối bao gồm: Khoai tây chiên, thức ăn đóng hộp, dưa chua, thịt nguội và xúc xích,...

Bạn cần kiểm soát lượng tiêu thụ các loại thực phẩm này bởi chúng rất dễ vượt qua giới hạn tiêu thụ muối hàng ngày của bạn, khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và các bệnh về tim mạch.

Đồ uống có đường

Đồ uống có đường, chẳng hạn như nước trái cây, sô-đa, nước tăng lực và sữa lắc, cung cấp cho bạn rất nhiều calo rỗng. Chúng có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và rối loạn tim mạch.

Ngũ cốc đã qua chế biến

Ngũ cốc đã qua chế biến là loại ngũ cốc không chứa phần cám và mầm của hạt. Do đó, chúng bị thiếu một số chất dinh dưỡng và chất xơ có trong ngũ cốc nguyên hạt.

Các hướng dẫn chế độ ăn uống mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đề xuất rằng, tất cả người lớn nên tiêu thụ ít nhất một nửa số ngũ cốc của họ dưới dạng ngũ cốc nguyên hạt.

Các loại ngũ cốc đã qua chế biến - Ảnh minh họa: Internet

Rượu

Nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng không có loại rượu nào được coi là tốt cho sức khỏe của bạn. Rượu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, bệnh thận, bệnh gan và một số bệnh ung thư.

Nếu bạn uống rượu, hãy đảm bảo rằng bạn uống có chừng mực (không quá một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới).

Thực phẩm ăn liền

Bạn phải tránh thực phẩm ăn liền, chẳng hạn như mì ăn liền, cà ri và các loại thực phẩm khác.

Chúng không tốt cho đường ruột, giàu calo, ít chất xơ và các chất dinh dưỡng khác, nhiều muối và có thể chứa bột ngọt cũng như một số chất bảo quản hoặc chất điều vị.