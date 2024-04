7 thực phẩm chứa nhiều vitamin C hơn cả cam bạn không nên bỏ qua

Vitamin C là một chất chống oxy hóa thiết yếu, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do có hại gây ra, do đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư và bệnh tim. Vitamin C cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp sản xuất cũng như hoạt động của các tế bào bạch cầu để chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

Ngoài ra, vitamin C còn cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, một loại protein hỗ trợ cấu trúc và sức mạnh của các mô, da, xương và mạch máu. Cuối cùng, việc bổ sung nhiều vitamin C là cần thiết cho sức khỏe và sức sống tổng thể, đặc biệt là trong mùa hè.