5 loại rau giúp thông ruột được chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng, bán đầy chợ Việt, nếu gặp thì nhớ mua ăn

Đậu Hà Lan thuộc họ đậu được biết đến là loại rau giúp hỗ trợ tiêu hóa. Những hạt đậu nhỏ, tròn trong vỏ mềm rất giàu chất xơ giúp kích thích đường ruột. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một chén đậu Hà Lan nấu chín chứa khoảng 9 gam chất xơ.

Cải brussels cũng là một loại rau thuộc họ cải và chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho đường ruột. Một chén rau bắp cải nhỏ này cung cấp được 4 gam chất xơ. Cải brussels có thể giúp tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột giúp cải thiện tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

3. Bông cải xanh

Bông cải xanh là một loại rau họ cải giàu chất xơ và các hợp chất thực vật mạnh mẽ. Một chén bông cải xanh nấu chín chứa 5 gam chất xơ. Ăn mầm bông cải xanh giàu sulforaphane hàng ngày có thể giúp bạn đi đại tiện đều đặn.

Ảnh minh họa: Internet

4. Cải thìa

Rau cải thìa, một loại rau thuộc họ bắp cải cùng với cải xoăn, được biết đến với hàm lượng chất xơ cao và có lợi cho tiêu hóa. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một chén cải xanh nấu chín chứa khoảng 8 gam chất xơ. Cải thìa cũng chứa salphoraphane, có thể giúp giảm các triệu chứng táo bón.

Ảnh minh họa: Internet

5. Atisô

Atisô là loại cây lá gai lâu năm, có nguồn gốc từ bờ biển Địa Trung Hải và mọc gần biển. Trước khi ra hoa, chồi non được cắt và dùng làm thực phẩm. Atisô rất giàu chất xơ prebiotic gọi là inulin. Inulin kích thích sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong ruột, giảm vi khuẩn có hại và giúp đi ngoài thường xuyên hơn. Một bông atisô cỡ trung bình chứa 7 gam chất xơ.