Từ nay, 7/5/2024 đến 31/5/2024: 3 con giáp tiền tài hồng phát, đời vận lên hương, ngồi không hưởng lộc, giàu sang phú quý ngút trời

Nhờ ngũ hành tương sinh, mối quan hệ với gia đình cũng được hâm nóng nhanh chóng. Có vẻ ngày này bạn sẽ quan tâm hơn đến các vấn đề trong gia đình. Bạn sẽ nhận ra rằng thời gian gần đây do bận bịu với quá nhiều vấn đề khác trong cuộc sống mà bạn đã thiếu quan tâm đến người thân và đây là lúc để bù đắp cho việc đó.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Tuổi Mão

Đầu tuần là thời điểm thích hợp để tuổi Mão tiến hành các hoạt động cầu tài, khai trương hàng quán hay mở rộng quy mô kinh doanh vì khả năng thành công của những người tuổi Mão sẽ cao hơn do được quý nhân che chở.

Với những người tuổi Mão nếu như đang làm ăn kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi, buôn may bán đắt nên thu về được nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền bạc chi tiêu thoải mái. Chính vì lý do đó mà tuổi Mão được xếp vào danh sách những người may mắn trong tuần mới.

Xét về công việc, tuổi Mão này hoàn toàn có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Chính vì vậy, tuổi Mão sẽ khẳng định được thực lực của bản thân và được cấp trên cất nhắc.

