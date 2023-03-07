Ngâm hạt này trong sữa dùng tốt như 'tiên dược', trị táo bón, bơm canxi cho xương chắc khỏe, phụ nữ hay dùng chẳng lo lão hóa đe dọa

Dinh dưỡng 07/03/2023 12:52

Hạt điều rất có lợi cho sức khỏe vì chúng chứa nhiều chất xơ, protein và khoáng chất như magiê, mangan, phốt pho, kẽm và đồng.

Hạt điều cũng được biết là giàu vitamin K, vitamin B6 và thiamine. Chính vì lý do này mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn hạt điều hàng ngày. Bạn có thể bao gồm hạt điều ở các dạng khác nhau trong chế độ ăn uống của. Trong khi một số thêm loại hạt này vào món tráng miệng của họ, thì những người khác lại thêm nó vào nước thịt để tăng chất dinh dưỡng cũng như kết cấu và hương vị của món ăn.

Ngâm hạt này trong sữa dùng tốt như 'tiên dược', trị táo bón, bơm canxi cho xương chắc khỏe, phụ nữ hay dùng chẳng lo lão hóa đe dọa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến nay, chúng ta chỉ nghe nói về việc tiêu thụ quả óc chó và hạnh nhân ngâm. Nhưng, bạn có biết có thể có nhiều lợi ích khi tiêu thụ hạt điều ngâm không? Đừng ngạc nhiên, vì người ta nói rằng tiêu thụ hạt điều ngâm trong sữa có thể tốt cho sự phát triển của xương và cơ bắp, đồng thời giúp loại bỏ táo bón. Không chỉ hai điều này mà còn có nhiều lợi ích khi ăn hạt điều ngâm sữa

Xương chắc khỏe hơn

Nếu bạn ăn hạt điều ngâm sữa qua đêm sẽ giúp xương chắc khỏe. Có một thực tế là lượng canxi trong sữa rất cao. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng như vitamin K, magiê, vitamin B6 và mangan được tìm thấy trong hạt điều.

Ngâm hạt này trong sữa dùng tốt như 'tiên dược', trị táo bón, bơm canxi cho xương chắc khỏe, phụ nữ hay dùng chẳng lo lão hóa đe dọa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả các loại vitamin và khoáng chất này giúp xương chắc khỏe và cũng có thể giúp giảm đau khớp. Người già nên ăn hạt điều ngâm sữa để tránh đau nhức xương khớp.

Giúp thoát khỏi táo bón

Táo bón đã trở thành một vấn đề rất phổ biến hiện nay. Nếu bạn cũng bị táo bón, thì bạn có thể ăn hạt điều ngâm sữa. Chất xơ được tìm thấy trong hạt điều, có thể giúp chữa táo bón. Nếu bạn để hạt điều ngâm trong sữa qua đêm, sáng dậy ăn thì dạ dày của bạn có thể dễ dàng được làm sạch nhờ việc này.

Giúp tăng cường miễn dịch

Ngâm hạt này trong sữa dùng tốt như 'tiên dược', trị táo bón, bơm canxi cho xương chắc khỏe, phụ nữ hay dùng chẳng lo lão hóa đe dọa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn hạt điều ngâm sữa hàng ngày có thể tăng cường khả năng miễn dịch của bạn. Cả hai đều giàu vitamin và khoáng chất và khi được tiêu thụ cùng nhau, nó có thể giúp tăng khả năng miễn dịch của bạn. Ăn hạt điều ngâm sữa sẽ không bị ốm nhanh chóng và luôn khỏe mạnh.

Bảo vệ chống lại các gốc tự do

Chất chống oxy hóa được tìm thấy với số lượng lớn trong hạt điều. Trong tình trạng như vậy, nếu bạn ăn hạt điều ngâm sữa hàng ngày, thì cơ thể bạn sẽ tiêu diệt các gốc tự do. Cùng với đó, cơ thể cũng sẽ được cứu khỏi những thiệt hại do các gốc tự do gây ra. Để giữ cho cơ thể và làn da của bạn an toàn, bạn phải tiêu thụ hạt điều.

Làm thế nào để tiêu thụ hạt điều ngâm?

Ngâm hạt này trong sữa dùng tốt như 'tiên dược', trị táo bón, bơm canxi cho xương chắc khỏe, phụ nữ hay dùng chẳng lo lão hóa đe dọa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, ngâm 3-5 hạt điều trong một ly sữa và để qua đêm. Vào buổi sáng, hãy đun sôi hạt điều trong sữa đúng cách. Sau khi hoàn thành, hãy nhai hạt điều và uống sữa.

Hãy chắc rằng bạn không ăn quá nhiều những hạt điều này vì tác dụng của hạt điều rất nóng, vì vậy bạn nên tránh ăn quá nhiều kẻo tác dụng ngược. Ngoài ra, nó có thể làm tăng cân của bạn vì cả sữa và hạt điều đều giàu calo và chất béo lành mạnh. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng số lượng ít hơn được tiêu thụ.

Theo Times of India

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