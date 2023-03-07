Mệt mỏi thêm căng thẳng cứ tưởng do công việc, thì ra 'thủ phạm' do chính những thực phẩm làm trầm trọng chứng lo âu này

Điều quan trọng là phải theo dõi mức độ lo lắng của bạn, đặc biệt nếu bạn có xu hướng lo lắng nhiều hơn do bản chất hoặc công việc hoặc sống trong môi trường căng thẳng.

Đôi khi cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng là điều bình thường, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, căng thẳng liên tục có thể trở thành mãn tính và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của bạn.

Dưới đây là một số thực phẩm bạn nên tránh để giảm chứng lo lắng.

Có nhiều hoạt động thư giãn có thể làm giảm mức độ căng thẳng và lo lắng của bạn. Ngoài ra, chú ý đến chế độ ăn uống của bạn cũng có thể giúp ích rất nhiều.

Cà phê

Ảnh minh họa: Internet

Cà phê và caffein không gây lo lắng. Tuy nhiên, triệu chứng lo lắng của một số người có thể trở nên tồi tệ hơn sau khi uống cà phê. Nếu bạn nghi ngờ cà phê đang làm trầm trọng thêm tình trạng lo lắng của mình, hãy chú ý đến mức độ căng thẳng của bạn sau khi uống cà phê.

Dầu công nghiệp

Các loại dầu đã qua chế biến và rẻ tiền được phổ biến rộng rãi để tiêu thụ. Những loại dầu này thường được tạo ra từ sản phẩm phụ của các loại cây trồng như ngô, hạt nho, đậu tương, hướng dương và quả cọ.

Do quá trình chế biến, những loại dầu này chứa nhiều axit béo omega-6 và không có omega-3 tốt cho sức khỏe. Axit béo omega-6 dư thừa có thể dẫn đến dư thừa các phân tử gây viêm khắp cơ thể, đặc biệt là trong ruột và não. Giảm tiêu thụ các loại dầu như vậy có thể giúp giảm lo lắng của bạn. chọn các lựa chọn thay thế lành mạnh hơn như dầu ô liu nguyên chất.

Thực phẩm chế biến

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm đóng gói với danh sách thành phần dài và phức tạp thường chứa đầy các chất phụ gia đã qua chế biến. Khi tiêu thụ quá mức, những thứ này có thể nuôi sống các vi khuẩn xấu trong ruột của bạn và làm trầm trọng thêm tình trạng viêm nhiễm và cuối cùng là căng thẳng. Chúng cũng không có bất kỳ loại vitamin, khoáng chất và chất xơ có lợi nào.

Đường bổ sung và đường tinh luyện

Đường lén lút được tìm thấy trong các mặt hàng thực phẩm như bánh ngọt, bánh quy, ngũ cốc đóng hộp, thanh granola, nước sốt cà chua, nước xốt salad và nước sốt mì ống. Tiêu thụ quá nhiều những thực phẩm có đường này có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe đường ruột của bạn, làm tăng chứng viêm, thúc đẩy lo lắng và khiến tâm trạng trở nên tồi tệ hơn.

Rượu bia

Ảnh minh họa: Internet

Uống rượu ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương của bạn. Nó có thể giúp bạn thư giãn nhưng cũng có thể khiến bạn lo lắng. Tác động của rượu thay đổi từ người này sang người khác. Nếu bạn cảm thấy lo lắng sau khi uống rượu, thì tốt nhất là nên tránh nó.

Theo Times of India