Nguy cơ bị gan nhiễm mỡ có thể phụ thuộc vào chế độ ăn uống, mức độ tập thể dục của bạn, cho dù bạn có bệnh mãn tính từ trước hay lượng rượu bạn tiêu thụ.

Ảnh minh họa: Internet

Có hai loại bệnh gan nhiễm mỡ: bệnh gan nhiễm mỡ do rượu và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu là loại phát triển do uống nhiều rượu, trong khi những người không nghiện rượu nặng có thể mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Cả hai điều kiện cần điều trị ngay lập tức và thích hợp.