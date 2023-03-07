Có hai loại bệnh gan nhiễm mỡ: bệnh gan nhiễm mỡ do rượu và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu là loại phát triển do uống nhiều rượu, trong khi những người không nghiện rượu nặng có thể mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Cả hai điều kiện cần điều trị ngay lập tức và thích hợp.

Nguy cơ bị gan nhiễm mỡ có thể phụ thuộc vào chế độ ăn uống, mức độ tập thể dục của bạn, cho dù bạn có bệnh mãn tính từ trước hay lượng rượu bạn tiêu thụ.

Tuy nhiên, với thói quen ăn uống hợp lý, bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Điều đó nói rằng, đây là một số công thức nấu ăn lành mạnh, thân thiện với gan đáng để bạn thử.

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Cho yến mạch vào nồi, thêm một ít hạt lanh và một ít sữa để nấu yến mạch. Khuấy để kết hợp và nấu trong 7 đến 8 phút cho đến khi chất lỏng ngấm hết. Thêm sữa nếu bạn cảm thấy nó quá khô. Sau khi hoàn thành, phủ một ít quả việt quất hoặc xi-rô cây phong lên trên.

Sa lát bơ với gà

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Cắt nhỏ một ít thịt gà và cho vào bát trộn. Gọt vỏ và bỏ hạt bơ rồi cắt bơ cắt thành lát. Thêm nó lên trên con gà. Tiếp theo cho hành lá cắt nhỏ, bắp luộc và bông cải xanh vào tô. Đổ nước sốt lên trên và trộn đều.

Hạt diêm mạch

Rửa sạch, xả nước hạt quinoa và đặt sang một bên. Mở bếp và chuẩn bị xào, thêm dầu hoặc ghee. Tiếp theo, thêm tất cả các loại gia vị. Thêm hành tây, ớt xanh, gừng, tỏi và xào trong 2-3 phút cho đến khi có màu nâu nhạt. Thêm tất cả các loại rau hỗn hợp xắt nhỏ, bạc hà và nấu trong một phút.

Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, thêm quinoa đã rửa sạch, bột nghệ, muối và nước vào khuấy đều. Đóng và cố định nắp rồi đặt nồi ở chế độ hâm nóng. Nấu áp suất cao trong 2 phút. Khi hoàn thành hãy trang trí với một ít lá rau mùi.

Đậu gà hầm

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Rửa và ngâm đậu gà qua đêm. Ngày hôm sau, để ráo nước và rửa sạch. Trong một cái nồi lớn, đun nóng dầu, thêm hành tây và ớt đỏ và nấu trên lửa vừa. Thêm cà rốt, súp lơ, tỏi và gừng và nấu thêm 2-3 phút nữa. Thêm thì là, bột nghệ và bột cà chua và khuấy đều.

Bây giờ thêm đậu xanh và nước luộc rau và đun nhỏ lửa. Ở nhiệt độ thấp, nấu trong khoảng 10-15 phút. Sau khi hoàn thành, trang trí với lá rau mùi và thưởng thức khi còn nóng.

Theo Times of India