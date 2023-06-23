3 bộ phận của cá cực độc mà nhiều người khoái ăn, cái cuối cùng ăn vào là tử vong chớ tùy tiện sử dụng

Dinh dưỡng 23/06/2023 11:26

Cá bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe như giúp sáng mắt, bổ xung canxi nhưng cần tránh những bộ phận này để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Cá được biết đến như loại thực phẩm không chỉ có hàm lượng dinh dưỡng rất cao như protein, vitamin, mà lượng chất béo lại thấp, ăn nhiều cũng không béo. Chính vì vậy, đây luôn loại thực phẩm được coi là lành mạnh, ưu tiên lựa chọn trong c bữa cơm gia đình. Các bà nội trợ luôn đặc biệt chú trọng bổ sung cá vào bữa ăn hàng ngày để tăng cường sức khoẻ cho gia đình.

Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của cá cũng có thể ăn được, đặc biệt là 5 bộ phận dưới đây bởi có rất nhiều độc tố, trước khi nấu cần loại bỏ hoặc xử lý kỹ càng.

Màng nhầy trên thân cá

Phần bên ngoài da cá có một lớp màng nhầy bao phủ nên có chứa một lượng lớn vi khuẩn và các chất bẩn. Vì vậy, nhất định phải dùng dao cạo sạch lớp dịch nhầy này để loại bỏ chất bẩn bên ngoài con cá.

Bên trong bụng cá cũng có một lớp màng đen, đó là những chất bẩn, bùn lầy tích tụ lại trong quá trình cá hô hấp, ăn uống, do đó ăn vào sẽ rất độc hại.

Khi sơ chế có thể dùng dao nạo sạch lớp dịch đó đi và rửa kỹ, làm như vậy giúp cá sạch sẽ, đồng thời loại bỏ mùi tanh.

3 bộ phận của cá cực độc mà nhiều người khoái ăn, cái cuối cùng ăn vào là tử vong chớ tùy tiện sử dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mắt cá

Nhiều người cho rằng trong mắt cá chứa nhiều chất dinh dưỡng, ăn nhiều mắt cá thì mắt sẽ rất tốt. Nhưng thật ra mọi người đều đã hiểu sai hoàn toàn. Hàm lượng chất dinh dưỡng trong mắt cá không cao, hơn nữa mắt cá còn chưa những loại vi khuẩn, vi sinh vật cực kì có hại. Mắt cá chứa độc tố có tên gọi Cyprinol sulfat, một acid mật C27.

Ngoài ra, một vài mắt cá có chứa tơ máu hoặc lấm tấm những đốm trắng đều do vi khuẩn, vi sinh vật có hại gây ra. Nhiều người có thói quen dùng mật cá để ngâm rượu chuyên gia vi chất khuyến cáo mật cá không phải thuốc bổ mà có chứa những độc tố gây hại cho cơ thể. Mật cá, là nơi cung cấp các men, enzyme và có lượng độc tetrodotoxin. Chất này được coi là có tác hại lên hệ thần kinh gây mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi.

3 bộ phận của cá cực độc mà nhiều người khoái ăn, cái cuối cùng ăn vào là tử vong chớ tùy tiện sử dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mật cá

Nhiều người có thói quen dùng mật cá để ngâm rượu chuyên gia vi chất khuyến cáo mật cá không phải thuốc bổ mà có chứa những độc tố gây hại cho cơ thể. Mật cá, là nơi cung cấp các men, enzyme và có lượng độc tetrodotoxin. Chất này được coi là có tác hại lên hệ thần kinh gây mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi.

Đã có rất nhiều trường hợp bệnh nhân nuốt mật cá trắm đã bị ngộ độc cấp, thậm chí là tử vong. Do đó khi làm thực phẩm cần rửa thật sạch, nấu nướng kỹ, tốt nhất nên bỏ mật, lòng cá.

3 bộ phận của cá cực độc mà nhiều người khoái ăn, cái cuối cùng ăn vào là tử vong chớ tùy tiện sử dụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi ăn cá

– Cá có thể nhiễm giun, sán do trong quá trình sinh trưởng ăn phải thức ăn ô nhiễm từ môi trường. Trứng sán phát triển trong cá thành các ấu trùng và ngự lâu dài trong nội tạng. Từ đó chúng có thể dễ dàng tấn công qua người, tồn tại trong nhiều năm cũng như phát triển lớn hơn nhiều gây ra tình trạng mệt mỏi, đau bụng nhiều, suy yếu sức khỏe, da vàng vọt, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

– Không nên ăn cá sống vì những lý do cá có thể nhiễm giun sán kể trên, ngăn chặn tình trạng ký sinh trùng phát triển. Một số trường hợp nguy hiểm có thể dẫn đến nguy cơ ung thư gan. Tránh ăn các món ăn tươi sống làm từ cá như sushi, gỏi… nếu chưa được chế biến kĩ lưỡng và được kiểm định chất lượng cá.

– Tuyệt đối không ăn mật cá bởi phần này của cá cũng rất dễ gây ngộ độc và ảnh hưởng đến tính mạng. Một số loại mật cá trắm, cá chếp được cho là rất nguy hiểm, có thể tác động đến hệ thần kinh gây mệt mỏi, suy hô hấp.

3 bộ phận của cá cực độc mà nhiều người khoái ăn, cái cuối cùng ăn vào là tử vong chớ tùy tiện sử dụng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

– Cá chiên lâu tạo độ giòn ngon khi ăn. Tuy vậy chiên cá quá lâu có thể khiến mất hết dưỡng chất trong cá. Bên cạnh đó, thường ăn cá chiên cũng không tốt bằng cách chế biến thông thường. Hạn chế ăn cá chiên để bảo đảm sức khỏe, cũng như không chiên cá quá lâu.

Những lưu ý khi ăn cá sẽ giúp bạn có thêm các kiến thức trong việc chọn lựa thực phẩm và có cách ăn đúng phương pháp. Thường xuyên ăn cá sẽ rất tốt cho sức khỏe, nhưng hãy biết cách ăn đúng phương pháp để có thể hấp thu được đầy đủ dinh dưỡng từ cá nhiều hơn.

Có nên rút phích cắm sau khi xài máy giặt không và những điều cần chú ý để sử dụng máy giặt tiết kiệm điện nhất

Có nên rút phích cắm sau khi xài máy giặt không và những điều cần chú ý để sử dụng máy giặt tiết kiệm điện nhất

Nếu bạn còn băn khoăn liệu có nên rút phích cắm sau khi sử dụng không thì hãy đọc bài này liền nhé

Xem thêm
Từ khóa:   công dụng của cá mẹo ăn cá dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ