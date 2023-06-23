Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của cá cũng có thể ăn được, đặc biệt là 5 bộ phận dưới đây bởi có rất nhiều độc tố, trước khi nấu cần loại bỏ hoặc xử lý kỹ càng.

Cá được biết đến như loại thực phẩm không chỉ có hàm lượng dinh dưỡng rất cao như protein, vitamin, mà lượng chất béo lại thấp, ăn nhiều cũng không béo. Chính vì vậy, đây luôn loại thực phẩm được coi là lành mạnh, ưu tiên lựa chọn trong cá c bữa cơm gia đình. Các bà nội trợ luôn đặc biệt chú trọng bổ sung cá vào bữa ăn hàng ngày để tăng cường sức khoẻ cho gia đình.

Phần bên ngoài da cá có một lớp màng nhầy bao phủ nên có chứa một lượng lớn vi khuẩn và các chất bẩn. Vì vậy, nhất định phải dùng dao cạo sạch lớp dịch nhầy này để loại bỏ chất bẩn bên ngoài con cá.

Bên trong bụng cá cũng có một lớp màng đen, đó là những chất bẩn, bùn lầy tích tụ lại trong quá trình cá hô hấp, ăn uống, do đó ăn vào sẽ rất độc hại.

Khi sơ chế có thể dùng dao nạo sạch lớp dịch đó đi và rửa kỹ, làm như vậy giúp cá sạch sẽ, đồng thời loại bỏ mùi tanh.

Ảnh minh họa: Internet

Mắt cá

Nhiều người cho rằng trong mắt cá chứa nhiều chất dinh dưỡng, ăn nhiều mắt cá thì mắt sẽ rất tốt. Nhưng thật ra mọi người đều đã hiểu sai hoàn toàn. Hàm lượng chất dinh dưỡng trong mắt cá không cao, hơn nữa mắt cá còn chưa những loại vi khuẩn, vi sinh vật cực kì có hại. Mắt cá chứa độc tố có tên gọi Cyprinol sulfat, một acid mật C27.

Ngoài ra, một vài mắt cá có chứa tơ máu hoặc lấm tấm những đốm trắng đều do vi khuẩn, vi sinh vật có hại gây ra. Nhiều người có thói quen dùng mật cá để ngâm rượu chuyên gia vi chất khuyến cáo mật cá không phải thuốc bổ mà có chứa những độc tố gây hại cho cơ thể. Mật cá, là nơi cung cấp các men, enzyme và có lượng độc tetrodotoxin. Chất này được coi là có tác hại lên hệ thần kinh gây mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi.

Ảnh minh họa: Internet

Mật cá

Nhiều người có thói quen dùng mật cá để ngâm rượu chuyên gia vi chất khuyến cáo mật cá không phải thuốc bổ mà có chứa những độc tố gây hại cho cơ thể. Mật cá, là nơi cung cấp các men, enzyme và có lượng độc tetrodotoxin. Chất này được coi là có tác hại lên hệ thần kinh gây mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi.

Đã có rất nhiều trường hợp bệnh nhân nuốt mật cá trắm đã bị ngộ độc cấp, thậm chí là tử vong. Do đó khi làm thực phẩm cần rửa thật sạch, nấu nướng kỹ, tốt nhất nên bỏ mật, lòng cá.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi ăn cá

– Cá có thể nhiễm giun, sán do trong quá trình sinh trưởng ăn phải thức ăn ô nhiễm từ môi trường. Trứng sán phát triển trong cá thành các ấu trùng và ngự lâu dài trong nội tạng. Từ đó chúng có thể dễ dàng tấn công qua người, tồn tại trong nhiều năm cũng như phát triển lớn hơn nhiều gây ra tình trạng mệt mỏi, đau bụng nhiều, suy yếu sức khỏe, da vàng vọt, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

– Không nên ăn cá sống vì những lý do cá có thể nhiễm giun sán kể trên, ngăn chặn tình trạng ký sinh trùng phát triển. Một số trường hợp nguy hiểm có thể dẫn đến nguy cơ ung thư gan. Tránh ăn các món ăn tươi sống làm từ cá như sushi, gỏi… nếu chưa được chế biến kĩ lưỡng và được kiểm định chất lượng cá.

– Tuyệt đối không ăn mật cá bởi phần này của cá cũng rất dễ gây ngộ độc và ảnh hưởng đến tính mạng. Một số loại mật cá trắm, cá chếp được cho là rất nguy hiểm, có thể tác động đến hệ thần kinh gây mệt mỏi, suy hô hấp.

Ảnh minh họa: Internet

– Cá chiên lâu tạo độ giòn ngon khi ăn. Tuy vậy chiên cá quá lâu có thể khiến mất hết dưỡng chất trong cá. Bên cạnh đó, thường ăn cá chiên cũng không tốt bằng cách chế biến thông thường. Hạn chế ăn cá chiên để bảo đảm sức khỏe, cũng như không chiên cá quá lâu.

Những lưu ý khi ăn cá sẽ giúp bạn có thêm các kiến thức trong việc chọn lựa thực phẩm và có cách ăn đúng phương pháp. Thường xuyên ăn cá sẽ rất tốt cho sức khỏe, nhưng hãy biết cách ăn đúng phương pháp để có thể hấp thu được đầy đủ dinh dưỡng từ cá nhiều hơn.