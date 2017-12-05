Tuyệt chiêu “thổi kèn bằng miệng” giúp chàng mê nàng như “điếu đổ”

Chuyện vợ chồng 05/12/2017 10:47

“Thổi kèn” là cách gọi tế nhị của việc “quan hệ bằng miệng”. Đây là nghệ thuật chốn phòng the giúp nàng luôn giữ vững trái tim của chàng. Tuy nhiên, làm thế nào để kích thích “cậu nhỏ” bằng cách này thật không đơn giản chút nào? Nên bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cụ thể để thực hiện “thổi kèn” một cách điêu luyện nhé!

Tìm hiểu “thổi kèn” bằng miệng là gì?

Thổi kènchính là hình thức quan hệ bằng miệng dành cho phái đẹp để “gợi tình” phái mạnh. Người thực hiện phải thật sự “nhập cuộc” và nhiệt tình mới có thể mang lại “khoái cảm", kéo dài sự thăng hoa trong lúc “yêu”.

Nghệ thuật “yêu” này được gọi là “thổi kèn” là do “cậu nhỏ” của phái mạnh trông giống với cây kèn, khi bị kích thích sẽ ngổng lên. Ở đầu “cây kèn” sẽ có một lỗ sáo nhỏ, phái đẹp sẽ cầm tay và dùng miệng để thổi giống như một nhạc công.

"Thổi kèn" chính là cách gọi tế nhị của việc "yêu bằng miệng". Ảnh internet

Thổi kèn bằng cái ấy sẽ mang lại cảm giác “thú vị” cho cả hai. Giúp cuộc yêu thêm phần hưng phấn, nó cũng là “bùa thần” khiến phái mạnh mê mẩn, rất khó dứt. Từ đây tình cảm của đôi bạn sẽ luôn gắn bó, hạnh phúc dài lâu.

Phần lớn, các chàng cực kì thích được “yêu bằng miệng” do:

  • Luôn có giác phấn khích, “lên đỉnh” cực đã mà không hình thức nào có thể thay thế.
  • Giúp các chàng thư giãn, giảm stress, cảm thấy mình luôn được “cưng chiều” hết nấc.
  • Dễ đạt khoái cảm mạnh gấp 3-4 lần so với quan hệ thông thường.

“Thổi kèn” cũng là bí quyết yêu giúp chàng có thể tập được khả năng kìm hãm và hạn chế bị xuất tinh sớm một cách tự nhiên mà hoàn toàn không cần dùng đến thuốc.

Tiết lộ nghệ thuật “thổi kèn cho chàng” kéo dài cảm xúc thăng hoa

Phái mạnh chỉ đạt được các cảm giác trên nếu như phái đẹp có “nghệ thuật yêu” điêu luyện. Do đó, nghệ thuật “thổi kèn” cho chàng lên đỉnh sung sướng luôn phải thực hiện theo các nguyên tắc sau.

Luôn luôn nhẹ nhàng

 

khi
Khi "thổi kèn" bạn cần nhẹ nhàng để chàng cảm nhận được sự "khoái cảm". Ảnh internet

Bạn không nên quá nóng vội làm đau “cậu nhỏ” sẽ làm tụt hết cảm xúc ham muốn. Thay vào đó hãy “chơi đùa”, vuốt ve, kích thích “cậu nhỏ” bằng môi và lưỡi của mình. Đảm bảo chàng sẽ “rên” lên vì sướng “phát điên”.

Thực hiện đều đặn

Không phải nhịp độ nhanh dần sẽ làm chàng thích và xuất tinh nhanh hơn đâu nhé! Nếu làm như vậy chàng sẽ cảm thấy chưa được “thỏa mãn” còn rất bứt rứt trong người. Theo các nhà nghiên cứu, tốt nhất bạn hãy thực hiện với một nhịp độ đều đặn sẽ làm chàng “phấn kích” và “sung sướng” đến cực độ.

Âu yếm túi đôi”

“Túi đôi” của chàng là bộ phận khá nhạy cảm, là nơi tạo ra khoái cảm “hừng hực”, giúp nàng và chàng có cùng nhịp thở dồn dập. Vì vậy, không chỉ chăm sóc “cậu nhỏ” khi thổi kèn, bạn cũng hãy vuốt ve, âu yếm “túi đôi” của chàng nhé. Chuyện yêu giữa 2 người sẽ ngày càng trở nên “hấp dẫn” và đi đến cao trào.

Bôi trơn cho chàng

 

Bạn nên bôi trơn cho
Bạn nên bôi trơn cho "cậu nhỏ" để kéo dài cuộc "yêu" lâu hơn. Ảnh internet

Để đảm bảo cảm giác “hưng phấn” luôn kéo dài. Lúc nào bạn cũng cần tiết nước bọt để làm chất bôi trơn cho “cậu nhỏ”. Cảm giác “nhờn dính” sẽ vô cùng kích thích chàng.

“Thổi kèn” là một nghệ thuật “yêu”, là “gia vị” của tình yêu để tăng thêm cảm xúc cho cả hai. Vì vậy, không có lý do gì mà bạn lại không “nêm nếm” gia vị mật ngọt để có những giây phút thật tuyệt vời bên nhau.

Chỉ với những tuyệt chiêu đơn giản như vậy “chàng sẽ say nàng như điếu đổ”, không xảy ra trường hợp ngoại tình là điều chắc chắn. Đây cũng chính là nghệ thuật “giữ chặt chân và trái tim” chàng mãi mãi của người phụ nữ thông minh hiện đại. 

Từ khóa:   quan hệ bằng miệng yêu bằng miệng

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