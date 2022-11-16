Nhịp sống hối hả cộng với áp lực công việc hàng ngày khiến cho phụ nữ dễ bỏ bê “chuyện giường chiếu”. Điều này có thể gây ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của phái đẹp. Nếu bạn thắc mắc phụ nữ lâu ngày không quan hệ có sao không thì hãy cùng tìm hiểu câu trả lời qua bài viết dưới đây nhé.

Phụ nữ lâu ngày không quan hệ thì “chỗ ấy” sẽ bị khô khan như sa mạc, sức đề kháng bắt đầu giảm kéo theo tình trạng viêm nhiễm phụ khoa, viêm cổ tử cung, nhiễm nấm,…Hơn nữa. khi thiếu sex lâu ngày, phụ nữ sẽ cảm thấy khó chịu, căng thẳng stress - đây lại là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến chị em dễ bị bệnh vùng kín. Bởi khi bị stress là lúc cơ thể giảm sức đề kháng và tạo cơ hội cho những virus có hại tấn công.

Không riêng gì phụ nữ mà cả đàn ông khi không được đáp ứng “chuyện ấy” trong thời gian dài cũng cảm thấy rất khó chịu. Đối với phụ nữ còn phải đối mặt với những mối nguy hại như:

Ảnh hưởng đến tim mạch

Tình dục là một phần thiết yếu của cuộc sống, đã được nhiều công trình khoa học chứng minh có tác dụng rất tốt trong việc nâng cao sức khỏe. Nó được xem như là một liều thuốc tốt để bổ tim, tăng cường tuần hoàn máu. Khi các cặp đôi đang thân mật, tim đập nhanh khiến cảm xúc thăng hoa, cơ thể được kích hoạt mọi giác quan rất có lợi cho sức khỏe. Cứ chăm chỉ yêu đều đặn (ít nhất 1 tuần 1 lần) thì tim mạch của bạn sẽ rất ổn định. Do đó những phụ nữ lâu ngày không quan hệ, thiếu sex thường có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch hơn.

Da tối sạm, nổi mụn, tóc rụng

Lâu ngày không quan hệ phụ nữ dễ cáu gắt, nổi mụn nhìn già trước tuổi!

Phụ nữ được “yêu” đầy đủ sẽ xinh đẹp hơn, tính tình vui vẻ, yêu đời. Nhưng khi thiếu “chuyện ấy” thì dễ cáu gắt, tâm trạng không thoải mái, tình trạng đó kéo dài có thể ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương, ức chế tâm lý và làm cơ thể nhanh bị lão hóa, da dẻ tối sạm, nổi mụn. Cơ thể thiếu sức sống mái tóc cũng không được nuôi dưỡng đầy đủ, bắt đầu rụng và xơ gãy nghiêm trọng, khiến cho các chị em nhìn già trước tuổi.

Ngoài ra, phụ nữ không quan hệ lâu ngày còn thường xuyên mất ngủ, dễ bị cảm cúm và vô cùng bất an trong mối quan hệ lứa đôi.

Giảm ham muốn tình dục

Chị em lâu ngày không quan hệ thường dẫn tới khô âm đạo, đau khi quan hệ tình dục do đó có thể bị dần dần dễ dẫn đến lãnh cảm. Phụ nữ lãnh cảm thường phải áp dụng liệu pháp để điều trị, nên điều trị khi có các dấu hiệu nghi ngờ.

Khiến vòng một kém săn chắc

Vòng 1 vốn là vị trí vô cùng nhạy cảm cũng như thể hiện nét quyến rũ riêng biệt, chính vì vậy chị em phụ nữ chắc hẳn không một ai mong muốn bầu ngực bị chảy xệ, thiếu săn chắc, mất thẩm mỹ khi đối diện với người bạn đời. Các chuyên gia cho biết, nồng độ hormone Estrogen được sản sinh nhiều hơn từ buồng trứng và tuyến thượng thận khi quan hệ tình dục đều đặn giúp nữ giới có thể duy trì bầu ngực săn chắc hơn với làn da mịn màng. Bởi vậy, nếu như quá lâu không “ân ái” có khả năng gây tác hại khiến cho bầu ngực bị mềm đi, đồng thời có xu hướng dần dần chảy xệ.

Phụ nữ nhịn chuyện ấy được bao lâu?

So với đàn ông, phụ nữ có khả năng “nhịn yêu” tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, “nhịn yêu” cũng ở một mức độ nhất định. Phụ nữ hoàn toàn có thể “ngủ chay” trong vòng 2 tháng mà không có một cảm giác khó chịu nào. Còn các quý ông giới hạn tột cùng chỉ là 3 tuần mà thôi.

Phụ nữ có thể nhịn “chuyện ấy” tốt hơn đàn ông là do cấu tạo của bộ phận sinh dục khác nhau. Cơ thể đàn ông được xem là một nhà máy chuyên sản xuất tinh trùng. Tinh trùng sản sinh hàng ngày, hàng giờ dù không được xuất ra ngoài. Do đó, khi sản xuất nhiều, không còn chỗ chứa thì tinh trùng cần được phóng thích qua việc mộng tinh hay tự sướng hoặc phải tìm đối tác để giải quyết nhu cầu. Còn đối với phụ nữ, quan hệ bắt nguồn từ mạch cảm xúc, yếu tố sinh lý góp một phần nhưng nhỏ hơn.

Tùy thuộc vào nhu cầu của từng người mà có sự nhịn "yêu" khác nhau

Tuy nhiên, các con số trên chỉ là áng chừng. Rất khó để đưa ra con số chính xác vì nhu cầu sinh lý của mỗi người là khác nhau. Với những chị em có bản năng sinh lý cao thì 2-3 ngày không được “yêu” sẽ trở nên cáu gắt, khó chịu và rất “khát tình”. Nhưng với chị em nào có nhu cầu “chăn gối” bình thường, thì có thể nhịn trong 2 tháng. Với người bị yếu sinh lý nữ thì không quan hệ thì sẽ càng tốt.

Tần suất quan hệ phù hợp phái đẹp nên áp dụng

Phụ nữ trong độ tuổi từ 20 - 30 là thời điểm nhu cầu tình dục cao nhất!

Trên thực tế không tồn tại quy chuẩn quy định cả nam giới lẫn nữ giới cần quan hệ như thế nào là đủ, do chuyện này còn phụ thuộc vào điều kiện của từng cặp đôi ví dụ như tâm trạng, tuổi tác, nhu cầu tình dục của mỗi người. Theo diễn biến sinh lý bình thường thì một người phụ nữ khỏe mạnh trong độ tuổi từ 20 - 30 là thời điểm nhu cầu tình dục cao nhất. Sau độ tuổi này khao khát tình dục sẽ giảm dần, mặc dù không có giới hạn cụ thể nhưng nhìn chung để đảm bảo sự cân bằng chức năng sinh lý và tâm lý diễn ra bình thường thì mỗi người nên áp dụng những lưu ý sau:

- Nữ giới từ 20 - 30 tuổi nên quan hệ từ 2 - 3 lần/tuần;

- Phụ nữ trong độ tuổi từ 31 - 40 thì có thể là 1 - 2 lần/tuần;

- Ngoài 50 tuổi thì phụ nữ có thể duy trì tần suất cách 1 tuần quan hệ 1 lần, thói quen này thường sẽ có xu hướng giảm dần cho tới khi hết hẳn ham muốn tình dục.

Tóm lại, việc duy trì một đời sống sinh hoạt tình dục điều độ mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể của chị em giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ hơn. Nếu không quan hệ trong thời gian dài có thể dẫn tới nhiều vấn đề liên quan tới thể chất và tâm lý hơn. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ biết lưu ý hơn về việc duy trì việc quan hệ tình dục điều độ khi có thể nhé!