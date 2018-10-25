Người đang chạy thận có được quan hệ không?

Thận có mối liên quan mật thiết tới sinh lý của con người, nếu chẳng may thận có vấn đề thì "chuyện ấy" cũng gặp "trắc trở". Nhiều người mắc chứng bệnh này thường lo lắng không biết chạy thận có quan hệ được không? Dưới đây là những lời khuyên bổ ích.

Chạy thận có tác dụng ngăn ngừa các chất thải trong máu đạt đến mức nguy hiểm. Ngoài ra còn có thể loại bỏ độc tố hoặc thuốc từ máu trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, chạy thận chỉ giúp bệnh nhân phục hồi chức năng chứ không thể tốt như thận bình thường. Vì thế, chạy thận có quan hệ được không luôn là thắc mắc lớn trong lòng mỗi người bệnh. Chạy thận có quan hệ được không? Quá trình quan hệ tình dục đúng nghĩa là đòi hỏi sự vận động của tất cả các cơ quan trong cơ thể từ các cơ quan hô hấp, tiết niệu, nội tiết và đặc biệt hơn cả là cơ quan sinh dục. Sau mỗi lần quan hệ tình dục cơ thể sẽ mất đi rất nhiều năng lượng khiến cho người bệnh cảm thấy mệt mỏi, ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng của thận.

Chạy thận vẫn có thể quan hệ được Tuy nhiên, trên thực tế, khi chạy thận, người bệnh vẫn có thể quan hệ được. Nhưng không nên quan hệ với tần suất dày đặc cũng như quan hệ quá lâu, sẽ khiến cho người bệnh mệt mỏi, suy kiệt sức khỏe. Sinh hoạt vợ chồng luôn phải ở mức vừa phải, hợp lý để sức khỏe luôn được đảm bảo. Do đó, khi chạy thận người bệnh không cần phải quá kiêng chuyện chăn gối, để tránh làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Việc chạy thận giúp điều trị bệnh thận yếu hiệu quả Tóm lại khi bị các bệnh lý liên quan đến thận như viêm cầu thận, hội chứng thận hư… mà phải điều trị bằng cách chạy thận thì người bệnh vẫn có thể quan hệ bình thường. Tuy nhiên, quan hệ ở mức độ hợp lý để không ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và sức khỏe cơ quan sinh dục nói riêng cũng như là bộ phận tiết niệu…trong cơ thể, đặc biệt là thận.

Ảnh hưởng của việc chạy thận đối với vấn đề quan hệ tình dục Theo các nghiên cứu gần đây cho thấy, dù chạy thận người bệnh vẫn có thể quan hệ được nhưng chất lượng cuộc “yêu” không được viên mãn như ý muốn. Bởi thận có ảnh hưởng trực tiếp đến sự lưu thông của dòng máu đến dương vật, do đó một số đàn ông khi mắc phải chứng suy thận, máu đến dương vật không đủ sẽ cảm thấy khó khăn trong việc cương cứng khi quan hệ, gây ra hiện tượng bệnh yếu sinh lý, xuất tinh nhanh, giảm ham muốn… còn phụ nữ thì dễ bị khô âm đạo hơn, cảm thấy đau rát trong quá trình yêu, gây mất ham muốn tình dục dẫn tới lãnh cảm trong sinh hoạt vợ chồng... Tuy nhiên, phụ nữ không giống như nam giới, yếu sinh lý do thận ảnh hưởng từ từ chứ không nhanh như nam giới nên họ khó thổ lộ ra. Nên việc cải thiện khả năng tình dục không được chị em quan tâm sớm. Phần lớn mãi tới khi bệnh nặng chị em mới chịu đi khám chữa và điều trị, lúc này đã ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Để không làm bệnh tình nặng hơn thì người bệnh cần quan hệ với tuần suất hợp lý Bên cạnh đó, thận có liên quan trực tiếp đến việc tiết ra một số hormone. Do đó, khi chạy thận cơ thể mệt mỏi người bệnh sẽ bị suy giảm các hormone. Tình trạng này có thể bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc, sự tích tụ của các chất độc hại có ở trong máu do không được lọc sạch và loại bỏ hoàn toàn vì chức năng của thận đã bị suy yếu đi. Hơn nữa, khi có bệnh trong người cũng dẫn đến cảm xúc không được thăng hoa trong khi ân ái, tâm trạng hay lo lắng về tình hình bệnh tật, khiến cho đầu óc căng thẳng, mệt mỏi. Chính vấn đề này cũng khiến nhu cầu quan hệ tình dục giảm sút ở người đang gặp vấn đề về thận.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dang-chay-than-co-duoc-quan-he-khong-301489.html