Không quan hệ thường xuyên, vợ chồng bạn sẽ phải đối mặt với hàng loạt tác hại này

Chuyện vợ chồng 23/04/2018 11:16

Dễ stress, giảm trí nhớ, lão hóa nhanh hay hệ miễn dịch suy yếu... là những tác hại mà cả nam lẫn nữ phải đối mặt nếu không quan hệ thường xuyên.

"Chuyện ấy" không chỉ đơn giản là sự gắn kết tình cảm giữa hai vợ chồng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, những cặp vợ chồng hoạt động tình dục đều đặn sẽ làm giảm nguy cơ đau tim và phòng tránh được nhiều bệnh lý khác.

Không quan hệ thường xuyên, vợ chồng bạn sẽ phải đối mặt với hàng loạt tác hại này - Ảnh 1
'Chuyện ấy' thưa thớt ảnh hưởng đến tình cảm cũng như sức khỏe của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, trước khi quyết định hạn chế "chuyện yêu" vì một lý do nào đó, bạn cần phải biết những tác hại sau đây.

Tác hại nguy hiểm khi không quan hệ thường xuyên

Dễ bị stress

Các chuyên gia tình dục học tại Mỹ cho biết, tần suất ân ái thưa thớt sẽ làm tăng cảm giác lo lắng, chán nản. Nếu tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến stress, đặc biệt là ở phụ nữ.

Không quan hệ thường xuyên, vợ chồng bạn sẽ phải đối mặt với hàng loạt tác hại này - Ảnh 2
Thiếu chuyện ấy làm cả nam lẫn nữ dễ cáu giận, thậm chí bị stress - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học West of Scotland (Anh), những người sinh hoạt vợ chồng ít nhất 3 lần/tuần ít bị căng thẳng hơn. Nguyên nhân là do một hoạt chất được gọi là oxytocin - có khả năng ngăn sự lo lắng, tạo cảm giác thư giãn được sản xuất nhiều trong khi "yêu".

Do đó, nếu bạn và người ấy không thường xuyên gần gũi sẽ rất dễ cảm thấy bực bội, buồn phiền hay lo lắng... cuối cùng là dẫn đến stress.

Hệ miễn dịch suy giảm

Nhu cầu quan hệ không được đáp ứng đều đặn sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình cơ thể giải phóng hormone DHEA - có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch. Sức đề kháng của cơ thể giảm, từ đó sẽ tạo cơ hội cho nhiều loại vi khuẩn, virus gây bệnh xâm nhập vào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Lão hóa nhanh

Không quan hệ thường xuyên, vợ chồng bạn sẽ phải đối mặt với hàng loạt tác hại này - Ảnh 3
Thường lo lắng, nổi nóng làm chị em phải đối mặt với vấn đề lão hóa nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Khi thiếu những "cuộc vui", tâm trạng chị em thường không thoải mái, luôn cảm thấy buồn bực. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương, ức chế tâm lý làm cơ thể nhanh bị lão hóa.

Suy giảm trí nhớ

"Chuyện ấy" đều đặn là một cách thúc đẩy tuần hoàn máu đi khắp cơ thể, giúp các cơ quan hoạt động tốt nhất, trong đó có não bộ.

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Queen (Canada), tần suất "yêu" giảm sẽ làm tuần hoàn máu kém đi, từ đó không cung cấp đủ oxy cho não khiến bạn và đối tác rơi vào tình trạng "não cá vàng".

Tăng nguy cơ mắc bệnh phụ khoa

Nhiều người cho rằng không quan hệ tình dục sẽ không phải đối mặt với bệnh các bệnh phụ khoa. Thế nhưng, đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Chị em không "yêu" trong thời gian dài vẫn có nguy cơ mắc bệnh như thường.

Lý do là vì khi tần suất quan hệ ít đi sẽ khiến "cô bé" bị khô, giảm tiết chất nhờn, đề kháng kém... từ đó dễ mắc các bệnh phụ khoa.

Biết được những tác hại khi không quan hệ thường xuyên ở trên, hãy duy trì tần suất "yêu" hợp lý để luôn có một sức khỏe tốt nhất!

5 lỗi cơ bản nàng hay mắc phải khiến chàng cụt hứng trong 'chuyện ấy'

5 lỗi cơ bản nàng hay mắc phải khiến chàng cụt hứng trong 'chuyện ấy'

Nếu chàng không hào hứng chuyện ấy, bạn cần xem ngay mình có mắc các lỗi sau đây khi yêu không nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ấy tác hại khi không quan hệ quan hệ vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?