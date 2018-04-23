Không quan hệ thường xuyên, vợ chồng bạn sẽ phải đối mặt với hàng loạt tác hại này

Chính vì thế, trước khi quyết định hạn chế "chuyện yêu" vì một lý do nào đó, bạn cần phải biết những tác hại sau đây.

"Chuyện ấy" không chỉ đơn giản là sự gắn kết tình cảm giữa hai vợ chồng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, những cặp vợ chồng hoạt động tình dục đều đặn sẽ làm giảm nguy cơ đau tim và phòng tránh được nhiều bệnh lý khác.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học West of Scotland (Anh), những người sinh hoạt vợ chồng ít nhất 3 lần/tuần ít bị căng thẳng hơn. Nguyên nhân là do một hoạt chất được gọi là oxytocin - có khả năng ngăn sự lo lắng, tạo cảm giác thư giãn được sản xuất nhiều trong khi "yêu".

Các chuyên gia tình dục học tại Mỹ cho biết, tần suất ân ái thưa thớt sẽ làm tăng cảm giác lo lắng, chán nản. Nếu tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến stress, đặc biệt là ở phụ nữ.

Do đó, nếu bạn và người ấy không thường xuyên gần gũi sẽ rất dễ cảm thấy bực bội, buồn phiền hay lo lắng... cuối cùng là dẫn đến stress.

Hệ miễn dịch suy giảm

Nhu cầu quan hệ không được đáp ứng đều đặn sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình cơ thể giải phóng hormone DHEA - có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch. Sức đề kháng của cơ thể giảm, từ đó sẽ tạo cơ hội cho nhiều loại vi khuẩn, virus gây bệnh xâm nhập vào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Lão hóa nhanh

Thường lo lắng, nổi nóng làm chị em phải đối mặt với vấn đề lão hóa nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Khi thiếu những "cuộc vui", tâm trạng chị em thường không thoải mái, luôn cảm thấy buồn bực. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương, ức chế tâm lý làm cơ thể nhanh bị lão hóa.

Suy giảm trí nhớ

"Chuyện ấy" đều đặn là một cách thúc đẩy tuần hoàn máu đi khắp cơ thể, giúp các cơ quan hoạt động tốt nhất, trong đó có não bộ.

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Queen (Canada), tần suất "yêu" giảm sẽ làm tuần hoàn máu kém đi, từ đó không cung cấp đủ oxy cho não khiến bạn và đối tác rơi vào tình trạng "não cá vàng".

Tăng nguy cơ mắc bệnh phụ khoa

Nhiều người cho rằng không quan hệ tình dục sẽ không phải đối mặt với bệnh các bệnh phụ khoa. Thế nhưng, đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Chị em không "yêu" trong thời gian dài vẫn có nguy cơ mắc bệnh như thường.

Lý do là vì khi tần suất quan hệ ít đi sẽ khiến "cô bé" bị khô, giảm tiết chất nhờn, đề kháng kém... từ đó dễ mắc các bệnh phụ khoa.

Biết được những tác hại khi không quan hệ thường xuyên ở trên, hãy duy trì tần suất "yêu" hợp lý để luôn có một sức khỏe tốt nhất!