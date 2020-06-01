Không phải tuổi tác hay dung mạo, đàn ông chán vợ vì những điều đơn giản này

Dưới đây là những điều vợ dại vẫn làm mỗi ngày khiến đàn ông chán nản, cuộc sống hôn nhân lạnh nhạt không còn chút hơi ấm nào.

Khi không được tôn trọng, đàn ông sẵn sàng từ bỏ tất cả. Chứ họ không bao giờ cúi đầu, nín nhịn để người khác đè đầu cưỡi cổ mình. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy nhớ tôn trọng chồng cũng như tôn trọng mình.

Người đàn ông chán vợ khi không được tôn trọng. Họ không biết vị trí của mình trong lòng vợ là như thế nào. Đàn ông vốn trọng sĩ diện, khi bị coi thường, họ sẽ không bao giờ để bản thân chịu nhục.

Vợ không đồng cảm với ước mơ, đam mê của chồng

Trong một mối quan hệ, điều đáng sợ nhất không phải là hết yêu mà là người kia không thật sự tin tưởng mình. Đàn ông sợ nhất việc vợ cứ hoài nghi, ngăn cản ước mơ, sở thích của chồng.

Có nhiều người nghĩ đàn ông chơi game là tệ, nhậu nhẹt vui chơi là có lỗi với vợ con. Nhưng họ chưa từng nghĩ những điều đó có thể giúp chồng thoải mái, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, miễn đừng quá sa đà là được.

Phụ nữ nên hiểu những sở thích của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ưa hoài nghi, chỉ trích chồng không quan tâm vợ con. Thực tế bản thân họ chưa từng đặt mình vào vị trí của chồng để thấu hiểu những điều chồng làm. Nhiều phụ nữ ngang bướng đến mức chỉ muốn chồng dành hết thời gian cho mình để rồi hôn nhân lạnh nhạt, chồng chán vợ đến tận cổ.

Vợ thường lôi cô A, cô B vào cuộc nói chuyện với chồng

Khi vợ chồng cãi nhau, điều cấm kỵ nhất là lôi người khác vào câu chuyện của cả hai. Không ít cô vợ có thói quen ghen bóng ghen gió lôi cô này cô kia vào câu chuyện của mình để chỉ trích chồng.

Phụ nữ khôn ngoan đừng lôi người khác vào gia đình của mình - Ảnh minh họa: Internet

Họ chưa tìm hiểu người đó và chồng có mối quan hệ như thế nào nhưng sẵn sàng đem ra hoạnh họe để rồi hôn nhân rạn nứt.

Vợ xâm phạm vào đời sống riêng tư của chồng

Trong hôn nhân, vợ chồng phải tôn trọng cuộc sống cá nhân của nhau. Dù đã là vợ chồng nhưng ai cũng có cuộc sống riêng. Bạn không thể nào cứ bắt chồng phải báo cáo với mình anh ấy đã và đang làm gì. Bạn cũng không có quyền lục lọi, kiểm tra những tin nhắn riêng tư của chồng khi chưa được cho phép.

Ăn nói không cân nhắc, suy nghĩ

Vợ khôn ngoan nên cân nhắc khi nói chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ khôn ngoan nên nói chuyện khôn khéo với chồng. Muốn nói gì cũng nên suy nghĩ kỹ càng rồi hãy thốt ra. Đừng để cái miệng hại cái thân, đừng khiến chồng chán ngán vì sự trẻ con của bạn. Muốn hôn nhân hạnh phúc, hãy biết điều gì nên làm và không nên làm, điều gì nên nói và không nên nói.