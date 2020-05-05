Trên thực tế, có những việc khiến vợ chồng chán nhau , hôn nhân đổ vỡ nhưng lại ít người nhận ra được điều đó.

Điều này khiến cho những khúc mắc trong lòng không thể nào giải quyết được. Bạn cảm thấy đối phương không hiểu mình, đối phương cũng chẳng cảm nhận được sự quan tâm từ bạn. Nếu điều này kéo dài, có lẽ bạn sẽ không giữ được cuộc hôn nhân của mình.

Chiến tranh lạnh kéo dài sẽ khiến tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo. Trong hôn nhân nếu không giao tiếp với nhau rất dễ đổ vỡ vì cả hai không hiểu đối phương đang nghĩ gì. Im lặng đôi khi là cách tốt để kiểm soát cảm xúc nhưng im lặng quá lâu sẽ khiến mối quan hệ rạn nứt.

Chồng vô tâm

Trong hôn nhân, phụ nữ sợ nhất lấy phải người chồng vô tâm. Họ có thể chịu được khổ sở nhưng lại không chịu được sự thờ ơ, lạnh nhạt của người chồng. Thế nên nếu đàn ông vô tâm, cuối cùng phụ nữ sẽ chọn cách buông bỏ chứ không cam chịu.

Họ không thể ở bên cạnh người không dành tình cảm cho mình. Họ không chấp nhận một mối quan hệ chỉ có bản thân mình cố gắng mỗi ngày, còn người kia lại lạnh nhạt.

Không tôn trọng nhau

Vợ chồng phải tôn trọng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vợ chồng không tôn trọng nhau, sớm muộn gì mối quan hệ cũng rạn nứt. Thế nên người chồng nên biết quan tâm, ủng hộ, tôn trọng những việc vợ làm. Còn người vợ hãy biết trân trọng những gì chồng đã làm cho mình và gia đình. Quan trọng nhất, cả hai phải tôn trọng quyết định, cuộc sống riêng tư của nhau, có vậy hôn nhân mới hạnh phúc.

Vợ chồng không biết cách lắng nghe

Nếu không thể hiểu được người kia đang nghĩ gì, muốn gì, vợ chồng khó lòng sống với nhau trọn đời. Vì ai cũng chìm đắm trong thế giới riêng, dẫn đến việc cả hai không có tiếng nói chung. Mà khi đã bất đồng quan điểm, vợ chồng khó hạnh phúc.

Muốn hạnh phúc, hãy lắng nghe nhau - Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ, cả hai phải cùng nhau trò chuyện. Có chuyện buồn vui gì cũng nên san sẻ, tâm sự để người kia thấu hiểu. Đừng cứ ôm khư khư nỗi bực dọc trong lòng khiến mối quan hệ dần chấm dứt trong tuyệt vọng.