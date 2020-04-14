5 điều đang âm thầm đẩy cuộc hôn nhân của bạn đến bờ vực thẳm

Chuyện vợ chồng 14/04/2020 09:44

Những điều này đang khiến hôn nhân đổ vỡ từ bên trong, vợ chồng nên biết để tìm cách cứu vãn càng sớm càng tốt kẻo hối hận về sau.

Đây là những điều đang âm thầm đẩy cuộc hôn nhân của bạn đến bờ vực thẳm. Vợ chồng không nhận ra sớm sẽ hối tiếc vì không giữ được hôn nhân.

Khi công nghệ lấn át mối quan hệ của bạn

Đây là vấn đề mà nhiều cặp vợ chồng đang mắc phải. Công nghệ, thiết bị điện tử dần chiếm trọn thời gian khiến cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau.

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Hôn nhân đổ vỡ khi công nghệ lấn át tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn buổi tối, chồng cứ ôm khư khư chiếc điện thoại để chơi game. Còn vợ lại mải mê nhắn tin với bạn bè hoặc mua hàng online. Đây là điều đang giết cuộc hôn nhân của bạn từng ngày nhưng ít ai nhận ra.

Nếu không có nhiều thời gian để nói chuyện, tâm sự cùng nhau, hôn nhân đổ vỡ là chuyện sớm muộn. 

Luôn nhắc về quá khứ

Quá khứ là tiền đề giúp bạn sống tốt hơn ở hiện tại và tương lai. Nhưng bạn nên biết đâu là giới hạn để dừng lại. Đừng nhắc hoài về những chuyện không vui trong quá khứ.

Người vợ khôn ngoan đừng hỏi về những mối tình cũ của chồng. Vì điều này khiến anh ấy cảm thấy khó chịu, bạn cũng trở nên xấu tính trong mắt chồng vì ghen tuông bóng gió.

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Nếu cứ nhắc về quá khứ, hôn nhân khó mà bền vững - Ảnh minh họa: Internet

Hãy trân trọng hiện tại và tương lai. Quá khứ cứ để ngủ yên, đừng bới móc, có vậy hôn nhân mới lâu dài và bền vững.

Hễ cãi nhau là đòi ly hôn

Ly hôn là hai chữ cấm kỵ nhất trong hôn nhân. Nếu vợ chồng cãi nhau cứ đòi ly hôn, sớm muộn gì cuộc hôn nhân này cũng sẽ kết thúc. Vì vậy khi cãi nhau tuyệt đối đừng mang chuyện ly hôn ra để hù dọa nhau.

Thể hiện quyền uy với đối phương

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Vợ chồng đừng thể hiện quyền uy với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân điều quan trọng nhất là bình đẳng và tôn trọng. Chồng không hơn vợ, vợ cũng chẳng hơn chồng. Đó mới gọi là hạnh phúc. Nếu chồng cứ thích ra lệnh, bắt vợ phải phục tùng mình, sớm muộn gì vợ cũng chán chồng.

Luôn có quan điểm “yêu mới ghen”

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Khi yêu đừng ghen lồng lộn - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi ghen tuông là thứ gia vị cần thiết cho hôn nhân, nhưng nhân danh tình yêu mà ghen lồng lộn là sai. Trong tình yêu phải có sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Nếu cứ hoài nghi về đối phương, bạn sẽ đánh mất lòng tin nơi nhau, đồng thời cũng khiến nửa kia cảm thấy mệt mỏi khó chịu.

3 mối nguy hiểm tiềm tàng khi vợ chồng vừa cãi nhau xong rồi ngủ riêng, không phải ai cũng biết              

3 mối nguy hiểm tiềm tàng khi vợ chồng vừa cãi nhau xong rồi ngủ riêng, không phải ai cũng biết              

Nhiều cặp vợ chồng cãi nhau thường có thói quen ngủ riêng hoặc bỏ đi ra ngoài, điều này vô cùng nguy hiểm cho mối quan hệ.

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