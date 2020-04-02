Đàn ông khôn không CHỌC GIẬN vợ vào 3 thời điểm quan trọng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình

Chuyện vợ chồng 02/04/2020 14:11

Muốn gia đình hạnh phúc lâu dài, vợ chồng hòa thuận, đàn ông khôn ngoan đừng chọc giận vợ vào 3 thời điểm quan trọng này.

Dưới đây là những thời điểm đàn ông càng hạn chế nói lời tổn thương hay cau có với vợ càng tốt, nếu không sẽ ân hận cả đời.

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Đàn ông khôn ngoan nên biết những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ sinh

Đây là giai đoạn quan trọng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người phụ nữ. Người đàn ông khôn ngoan đừng hơn thua, chọc giận vợ ở thời điểm này. Thay vào đó, hãy ở bên cô ấy để động viên. 

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Khi vợ sinh, đàn ông đừng nói lời làm tổn thương vợ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi sinh như đối mặt với cửa tử. Họ đánh đổi cả tính mạng, thanh xuân và vóc dáng để sinh con cho chồng. Vì vậy hãy biết yêu thương và chăm sóc cô ấy tốt nhất có thể. Thanh xuân của vợ đã trao hết cho các anh rồi, thế nên đừng làm cô ấy phải thất vọng.

Khi vợ ở cữ

Thời gian ở cữ vô cùng quan trọng đối với phụ nữ. Nếu không được chăm sóc cẩn thận, họ sẽ rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm và sức khỏe kém sau này. Người đàn ông thương vợ nên biết những gì mình cần làm và những gì không nên làm trong thời điểm này. Tuyệt đối đừng chọc giận hay nói lớn tiếng với vợ.

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Giai đoạn này vợ vô cùng nhạy cảm, đàn ông nên biết cân nhắc - Ảnh minh họa: Internet

Vì phụ nữ sau sinh rất nhạy cảm và tự ti. Họ tự ti về thân hình xấu xí, tủi thân vì ai cũng quan tâm em bé mà không đoái hoài đến mình. Điều này khiến họ dần rơi vào trạng thái trầm cảm, mệt mỏi vì không cảm nhận được sự yêu thương từ chồng.

Thế nên đàn ông hãy quan tâm, giúp đỡ vợ khi cần và tuyệt đối đừng nói nặng lời, lớn tiếng.

Khi vợ bước vào giai đoạn mãn kinh

Giai đoạn này phụ nữ có nhiều thay đổi trong cơ thể lẫn tinh thần. Họ cảm thấy mệt mỏi, nhu cầu sinh lý cũng giảm rõ rệt. Không ít trường hợp đàn ông cảm thấy vợ không thỏa mãn được mình nên sinh tật ngoại tình.

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Phụ nữ khi đến tuổi mãn kinh có nhiều thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nên nhớ hậu quả của việc ngoại tình vô cùng đáng sợ. Không chỉ cướp đi một gia đình hạnh phúc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của vợ. Người đàn ông tốt hãy biết kiềm chế dục vọng để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ ngã gục trước 3 câu nói đơn giản này của phụ nữ

Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ ngã gục trước 3 câu nói đơn giản này của phụ nữ

Đàn ông sẽ chết đứ đừ khi nghe được những câu nói này của người vợ khôn ngoan. Không cần nhọc công giữ, anh ấy sẽ tự nguyện ở bên cạnh, đuổi cũng không đi.

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