Đàn ông có vợ con nếu vướng vào những thứ này công danh lụi bại, nợ nần trả suốt đời không hết

Chuyện vợ chồng 06/04/2020 16:09

Nếu đàn ông có vợ con mà vẫn cố chấp vướng vào những thứ này, công danh tiền tài sẽ thiếu trước hụt sau, cuộc sống cứ lận đận không khá lên được.

Dưới đây là những điều đàn ông có vợ tuyệt đối đừng vướng vào kẻo hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng con cái chia ly trong nước mắt và tiếc nuối.

Cờ bạc, nhậu nhẹt

Khi còn độc thân, bạn muốn làm gì cũng được, vì chẳng phải chịu trách nhiệm với ai. Nhưng khi đã có gia đình, bạn phải có trách nhiệm với con cái và vợ của mình. Bạn không thể chìm đắm trong cờ bạc, rượu bia rồi mang nợ nần làm khổ vợ con.

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Đàn ông có vợ đừng vướng vào những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy còn khiến cho kinh tế của gia đình ngày càng đi xuống, làm vất vả cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi. Thậm chí còn ảnh hưởng đến sự phát triển và nhận thức của con cái.

Không ít trường hợp chồng say rượu, cờ bạc về đánh chửi vợ con, khiến gia đình đổ vỡ. Thế nên đàn ông khi đã có gia đình nên biết bỏ những thú vui vô bổ.

Cần điện thoại hơn cần vợ

Có nhiều người đàn ông khi về nhà cứ ôm khư khư chiếc điện thoại, không quan tâm đến vợ con. Họ không dành nhiều thời gian cho gia đình của mình nên vô tình khiến hôn nhân nguội lạnh. Vợ lúc đầu sẽ cảm thấy khó chịu, nhắc nhở nhiều nhưng dần dần họ cũng chẳng muốn nói nữa.

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Đàn ông đừng bao giờ bỏ rơi vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó, vợ cảm thấy bản thân không được tôn trọng nên sẽ mặc kệ chồng. Đến một lúc, đàn ông sẽ hiểu được hậu quả nghiêm trọng của việc vợ chán chồng.

Không xem trọng hôn nhân

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Đàn ông không xem trọng hôn nhân sẽ khó hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã có gia đình mà vẫn xem trọng những mối quan hệ bên ngoài, vẫn cố làm hài lòng thiên hạ hơn vợ con, bạn chắc chắn sẽ nhận hậu quả ê chề. Người ta thường nói gia đình, vợ con là hậu phương vững chắc của người đàn ông. Nếu không biết tôn trọng, suốt đời bạn chẳng có được thành công.

Không tham gia vào việc dạy con

Nhiều người chồng vô trách nhiệm không tham gia vào việc dạy con. Họ nghĩ việc của bản thân là kiếm tiền, việc của vợ là nuôi dạy con, chăm sóc gia đình. Nếu con hư thì hoàn toàn là lỗi tại mẹ, chứ cha chẳng có trách nhiệm gì. Đây là suy nghĩ vô cùng tai hại.

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Đàn ông không dạy con gia đình sẽ không hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Trong một gia đình, muốn con cái thành công phải có sự dạy dỗ của cả cha lẫn mẹ. Đàn ông không thể nào đổ hết trách nhiệm cho vợ.

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