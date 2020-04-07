3 mối nguy hiểm tiềm tàng khi vợ chồng vừa cãi nhau xong rồi ngủ riêng, không phải ai cũng biết              

Không có thời gian làm hòa nên dễ đổ vỡ

Dưới đây là những nguy hiểm khi vợ chồng vừa cãi nhau xong liền ra ngủ riêng khiến hôn nhân đổ vỡ , tình cảm nhạt nhòa.

Còn khi ngủ riêng, không biết đến bao giờ vợ chồng mới làm hòa với nhau. Thế nên vợ chồng muốn hôn nhân hạnh phúc, tuyệt đối đừng ngủ riêng sau khi đã cãi nhau. Hoặc đừng bao giờ bỏ ra ngoài khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Vì khi yếu lòng, cả hai rất dễ sa ngã vào vòng tay của người khác.

Có câu vợ chồng cãi nhau ở đầu giường, làm hòa cuối giường. Chỉ cần cả hai không ngủ riêng, mâu thuẫn sẽ được giải quyết. Có trường hợp khi cãi nhau, cả hai làm lành bằng chuyện quan hệ.

Chồng có thời gian nhắn tin, tâm sự với người khác

Khi cả hai ngủ riêng, đàn ông cảm thấy ấm ức nên sẽ trò chuyện với “em gái mưa” hoặc “cô đồng nghiệp” nào đó. Những lúc yếu lòng, họ rất dễ ngã vào vòng tay của người khác mà bạn không hề hay biết.

Khi cô đơn nhất, đàn ông rất dễ sa ngã - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên người vợ khôn ngoan dù giận đến mấy cũng đừng rời chồng nửa bước sau khi cãi nhau. Đừng dại ôm gối chăn sang phòng con ngủ chung không ngó ngàng đến chồng. Vì càng “làm giá”, người chịu hậu quả ê chề chính là bạn chứ không phải ai khác.

Cả hai mang hiềm khích trong lòng dẫn đến chiến tranh lạnh

Nếu vẫn mang ấm ức khi đi ngủ, cả hai dễ dẫn đến chiến tranh lạnh. Tình trạng này kéo dài hôn nhân sẽ dễ đổ vỡ, tình cảm vợ chồng cũng trở nên nhạt nhòa. Vì vậy vợ chồng nên giải quyết hết những hiềm khích trong lòng và đừng bao giờ ngủ riêng.

Vợ chồng muốn hạnh phúc hãy thẳng thắn với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Hãy ngủ chung giường để khi nguôi giận, cả hai còn có cơ hội nói thẳng với nhau. Lúc này vợ không phải trằn trọc mất ngủ, chồng cũng chẳng có cơ hội tâm sự đêm khuya với bất cứ người phụ nữ nào khác.

Muốn giữ lửa hôn nhân, vợ chồng hãy hạ thấp cái tôi của mình để tôn trọng đối phương. Khi nóng giận, đừng to tiếng, đừng xưng hô “mày tao” kẻo hôn nhân đổ vỡ.