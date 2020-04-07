3 mối nguy hiểm tiềm tàng khi vợ chồng vừa cãi nhau xong rồi ngủ riêng, không phải ai cũng biết              

Chuyện vợ chồng 07/04/2020 16:02

Nhiều cặp vợ chồng cãi nhau thường có thói quen ngủ riêng hoặc bỏ đi ra ngoài, điều này vô cùng nguy hiểm cho mối quan hệ.

Dưới đây là những nguy hiểm khi vợ chồng vừa cãi nhau xong liền ra ngủ riêng khiến hôn nhân đổ vỡ, tình cảm nhạt nhòa.

vo chong cai nhau 1
Vợ chồng cãi nhau đừng ngủ riêng - Ảnh minh họa: Internet

Không có thời gian làm hòa nên dễ đổ vỡ

Có câu vợ chồng cãi nhau ở đầu giường, làm hòa cuối giường. Chỉ cần cả hai không ngủ riêng, mâu thuẫn sẽ được giải quyết. Có trường hợp khi cãi nhau, cả hai làm lành bằng chuyện quan hệ. 

vo chong cai nhau 2
Khi ngủ riêng, cả hai sẽ không có cơ hội hòa giải - Ảnh minh họa: Internet

Còn khi ngủ riêng, không biết đến bao giờ vợ chồng mới làm hòa với nhau. Thế nên vợ chồng muốn hôn nhân hạnh phúc, tuyệt đối đừng ngủ riêng sau khi đã cãi nhau. Hoặc đừng bao giờ bỏ ra ngoài khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Vì khi yếu lòng, cả hai rất dễ sa ngã vào vòng tay của người khác.

Chồng có thời gian nhắn tin, tâm sự với người khác                      

Khi cả hai ngủ riêng, đàn ông cảm thấy ấm ức nên sẽ trò chuyện với “em gái mưa” hoặc “cô đồng nghiệp” nào đó. Những lúc yếu lòng, họ rất dễ ngã vào vòng tay của người khác mà bạn không hề hay biết.

vo chong cai nhau 3
Khi cô đơn nhất, đàn ông rất dễ sa ngã - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên người vợ khôn ngoan dù giận đến mấy cũng đừng rời chồng nửa bước sau khi cãi nhau. Đừng dại ôm gối chăn sang phòng con ngủ chung không ngó ngàng đến chồng. Vì càng “làm giá”, người chịu hậu quả ê chề chính là bạn chứ không phải ai khác.

Cả hai mang hiềm khích trong lòng dẫn đến chiến tranh lạnh                          

Nếu vẫn mang ấm ức khi đi ngủ, cả hai dễ dẫn đến chiến tranh lạnh. Tình trạng này kéo dài hôn nhân sẽ dễ đổ vỡ, tình cảm vợ chồng cũng trở nên nhạt nhòa. Vì vậy vợ chồng nên giải quyết hết những hiềm khích trong lòng và đừng bao giờ ngủ riêng.

vo chong cai nhau 4
Vợ chồng muốn hạnh phúc hãy thẳng thắn với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Hãy ngủ chung giường để khi nguôi giận, cả hai còn có cơ hội nói thẳng với nhau. Lúc này vợ không phải trằn trọc mất ngủ, chồng cũng chẳng có cơ hội tâm sự đêm khuya với bất cứ người phụ nữ nào khác.

Muốn giữ lửa hôn nhân, vợ chồng hãy hạ thấp cái tôi của mình để tôn trọng đối phương. Khi nóng giận, đừng to tiếng, đừng xưng hô “mày tao” kẻo hôn nhân đổ vỡ.

Đàn ông có vợ con nếu vướng vào những thứ này công danh lụi bại, nợ nần trả suốt đời không hết

Đàn ông có vợ con nếu vướng vào những thứ này công danh lụi bại, nợ nần trả suốt đời không hết

Nếu đàn ông có vợ con mà vẫn cố chấp vướng vào những thứ này, công danh tiền tài sẽ thiếu trước hụt sau, cuộc sống cứ lận đận không khá lên được.

Xem thêm
Từ khóa:   giữ lửa hôn nhân hôn nhân đổ vỡ vợ khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?