Dấu hiệu vợ chồng hết tình cạn nghĩa nhưng vẫn ở bên nhau vì con cái

Nếu vợ chồng bạn có những dấu hiệu này thì có lẽ đã dứt tình cạn nghĩa, chỉ sống với nhau vì con cái chứ chẳng còn chút tình cảm lưu luyến nào.

Không còn trò chuyện, tâm sự cùng nhau, vợ chồng rất dễ xảy ra mâu thuẫn không giải quyết được. Dần dần hôn nhân trở nên nguội lạnh và không có cách nào hòa giải được.

Đây là dấu hiệu cho thấy rõ nhất vợ chồng chán nhau đến tận cổ nhưng không thể ly hôn. Họ muốn sống có trách nhiệm với con nên mới giữ lại gia đình đủ đầy.

Ăn nói thận trọng

Khi đã ăn nói khách sáo, thận trọng với nhau, cả hai đã không còn xem nhau là bạn đời. Họ chỉ xem nhau như người dưng, không mấy quan trọng.

Cả hai ăn nói cẩn trọng, không muốn chia sẻ tâm tư của mình - Ảnh minh họa: Internet

Với họ, đối phương không còn đáng tin cậy để nói chuyện hay thổ lộ lòng mình. Thế nên những câu họ nói với nhau vô cùng thận trọng, hoặc nhạt như nước lã.

Giấu giếm nhiều bí mật

Đây là dấu hiệu hôn nhân đổ vỡ nhưng vợ chồng lại không muốn đường ai nấy đi. Khi đã giấu giếm nhau quá nhiều bí mật, đồng nghĩa với việc cả hai không còn tôn trọng nhau. Họ không còn xem người kia là vợ/chồng nên sẽ không có nhu cầu chia sẻ bí mật. Vì họ nghĩ việc đó vô nghĩa, không giúp ích được gì cho mình.

Không còn cảm giác khi ngủ chung giường, thậm chí ngủ riêng

Cả hai không còn muốn ngủ chung giường - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã không còn muốn ngủ chung giường, chắc chắn cả hai đã hết tình cạn nghĩa. Nếu nằm bên cạnh người kia mà không còn chút ham muốn nào, có lẽ cả hai đã hết yêu thương. Họ chỉ ở còn ở bên nhau vì con cái.

Không còn quan tâm nhau

Những cặp vợ chồng hạnh phúc thường quan tâm, hỏi han nhau dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Nhưng khi chán nhau, họ chẳng còn muốn biết gì về đối phương. Họ không muốn biết hôm nay người kia vui buồn như thế nào.

Vợ chồng chán nhau thường không còn muốn quan tâm nhau - Ảnh minh họa: Internet

Cũng chẳng còn quan tâm đến đời sống riêng tư của đối phương nhiều như trước đây. Nếu vợ chồng bạn có dấu hiệu này, chắc chắn cả hai chỉ sống vì con cái chứ chẳng còn chút tình cảm gì với nhau nữa.

Từ lâu đã không còn cười với nhau

Đây là dấu hiệu vợ chồng chán nhau. Từ lâu cả hai đã không còn dành cho nhau nụ cười mà chỉ toàn cãi vã, lớn tiếng. Vì đã không còn yêu nên họ chẳng còn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau nữa.