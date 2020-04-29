7 bí mật về đàn ông, không phải làm vợ là sẽ biết tất tần tật

Chuyện vợ chồng 29/04/2020 15:27

Đây là những bí mật của đàn ông, không phải cứ làm vợ là sẽ biết hết vì cánh mày râu luôn muốn giữ cho riêng mình, ít khi san sẻ tâm sự với người khác.

Đàn ông ai cũng có những bí mật khó nói với vợ. Phụ nữ đừng nghĩ đã làm vợ của anh ấy rồi là bạn đã hiểu hết 100% về đối phương. 

Áp lực việc lấy vợ

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Đàn ông luôn áp lực về hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng có những lo lắng khi lấy vợ. Họ phải từ bỏ cuộc sống độc thân để sống có trách nhiệm hơn. Buông bỏ những thú vui thời trẻ để trở thành những người đàn ông thật sự, mang trên vai gánh nặng gia đình. Vì vậy họ cảm thấy áp lực về việc làm cha, làm chồng.

Không biết vợ có thật sự cần mình không

Đây là bí mật của đàn ông mà ít người nói ra. Họ luôn lo lắng vợ không cần đến mình, sợ đến một ngày nào đó bản thân không còn quan trọng trong gia đình nữa. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy dành cho chồng những lời khen khi cần để anh ấy biết được giá trị của bản thân.

Lo lắng về tài chính

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Đàn ông ai cũng lo lắng tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Đây là nỗi lo lắng thường trực của đàn ông, vì hôn nhân không phải là điều dễ dàng. Bạn không chỉ lo cho bản thân mà còn phải lo cho những người xung quanh. Trước mắt là vợ con, sau đó phải báo đáp công ơn dưỡng dục của gia đình hai bên. Vì vậy mà đàn ông có áp lực rất lớn về chuyện tiền bạc.

Sợ vợ con cực khổ

Đàn ông cảm giác thất bại khi để vợ con phải gánh chịu khổ cực. Vì vậy họ luôn cố gắng, nỗ lực mỗi ngày để trở thành người chồng, người cha tốt. Họ luôn muốn vợ con có cuộc sống đủ đầy, sung túc. Đặc biệt họ rất sợ cảm giác nhìn thấy vợ con phải tiết kiệm vì chồng không kiếm được nhiều tiền.

Sợ đánh mất công việc

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Chồng luôn sợ vợ con phải chịu khổ - Ảnh minh họa: Internet

Công việc, sự nghiệp đối với đàn ông vô cùng quan trọng. Họ luôn muốn có vị trí nhất định trong xã hội để được mọi người tôn trọng. Thế nên việc thất nghiệp là nỗi ám ảnh vô cùng lớn đối với cánh mày râu. Họ sợ mất việc, bị coi là người đàn ông thất bại.

Sợ mất mối quan hệ

Đây là một trong những điều phụ nữ nên biết để thông cảm cho chồng nhiều hơn. Đàn ông ai cũng sợ đánh mất những mối quan hệ của mình. Vợ nên hiểu để chồng thoải mái duy trì mối quan hệ bạn bè, đối tác làm ăn, tuyệt đối đừng ghen tuông vô cớ.

Đôi khi có chút thay lòng

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Ai rồi cũng có chút rung động với một người không phải vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đôi khi sẽ có chút rung động với người phụ nữ khác ngoài vợ. Khi đi làm bên ngoài, họ có thể cảm thấy xao xuyến trước cô đồng nghiệp dễ thương hoặc một phụ nữ thông minh. Nhưng điều quan trọng là họ biết dừng lại đúng lúc, vẫn coi vợ con là quan trọng nhất. Người phụ nữ khôn ngoan đừng ghen tuông thái quá mà khiến hôn nhân đổ vỡ.

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