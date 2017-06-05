Giải quyết rắc rối phòng the ở người thân hình 'quá khổ'

Chuyện vợ chồng 05/06/2017 14:45

Thừa cân, béo phì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà trong "chuyện ấy", những người có thân hình "phì nhiêu" cũng gặp không ít rắc rối.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Y khoa California (Mỹ) đã công bố nghiên cứu kết luận phần lớn những người béo phì đều bị suy giảm ham muốn và rối loạn chức năng tình dục, với tỷ lệ ở cả nam và nữ lên đến 93,7%.

Sau đây là những vấn đề thường gặp ở những người béo trong việc "yêu" mà không phải ai cũng biết.

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Người béo phì gặp nhiều rắc rối trong chuyện "chăn gối" - Ảnh: Internet

Mất cân bằng nội tiết

Thừa cân, béo phì dẫn đến cân bằng nội tiết, giảm lượng testosterone, giảm ham muốn "chuyện ấy" ở cả nam và nữ. Nam giới bị béo phì thường dẫn đến mệt mỏi và kích thích ngực phát triển. Ngoài ra ở nữ giới, việc thừa cân dẫn tới đa nang buồng trứng, chu kỳ kinh nguyệt không ổn định và các vấn đề ở tuyến giáp. 

Đồng thời, những người thân hình "phì nhiêu" thường rất ít hoạt động, khiến cơ thể càng thêm thụ động, chậm chạp; đây là lý do khiến họ khó “lên đỉnh”.

"Cậu bé" bị chôn vùi

Do khối mỡ bụng nhiều trùm lên phần thân "cậu bé" khiến nó bị “rụt cổ” như con rùa khi thu mình. Thậm chí, có khi nó còn che lấp toàn bộ "cậu nhỏ", điều này là một cản trở lớn đối với việc "lâm trận". 

Vô sinh

Lượng testosteron giảm nên việc nuôi dưỡng tinh binh kém, số lượng tinh binh giảm, tốc độ bơi cũng trở nên chậm chạp, vì thế những chàng trai quá khổ thường khó có con, thậm chí bị béo phì từ hồi dậy thì còn làm tăng khả năng vô sinh.

Theo nghiên cứu về chứng vô sinh ở một bệnh viện phụ khoa tại Ấn Độ, phụ nữ thừa cân rối loạn chuyển hóa mỡ, thường rối loạn kinh nguyệt, ức chế hoóc-môn gây rụng trứng (luteinising hormon LH) nên khả năng thụ thai rất kém.

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Các cặp đôi thừa cân thường rất khó có con, thậm chí vô sinh - Ảnh: Internet

Khó khăn trong việc chọn tư thế "yêu"

Những người có thân hình "phì nhiêu" thường có sức chịu đựng kém hơn và gặp nhiều khó khăn trong các tư thế "yêu", sự cản trở của lớp mỡ dày trên cơ thể khiến cho việc hoạt động, xoay chuyển cơ thể không được linh hoạt như người bình thường.

Tuy nhiên, các cặp đôi "khổng lồ" cũng không nên phiền lòng, chán nản vì còn có rất nhiều tư thế quan hệ khác, lựa chọn và áp dụng những tư thế "yêu" phù hợp, thoải mái nhất với cả hai bạn.

 

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Giảm cân là một quá trình dài cần rất nhiều nỗ lực và kiên trì - Ảnh: Internet

Đơn thuốc cho "chuyện ấy" ở người béo phì

Điều trị béo phì nói thì dễ nhưng làm rất khó bởi chúng ta phải giải quyết hai vấn đề chính là thói quen ăn uống và lối sống. Yếu tố quyết định để giảm cân thành công là sự kiên trì và chịu đựng. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được vì sự thèm ăn là thứ hành hạ con người rất dữ dội.

Song, theo kinh nghiệm của bác sĩ Lê Thị Tươi, chuyên gia cao cấp về chăm sóc sức khỏe giới tính, làm việc tại Viện Y Dược học dân tộc (TP.HCM), bạn chỉ cần quyết tâm trong 3 ngày đầu trong quá trình ăn kiêng thì sẽ không bị cơn đói hành hạ nữa.

Khắc phục tình trạng cân nặng quá đà để cho "chuyện ấy" và mọi sinh hoạt được hoàn hảo bằng cách thường xuyên tập thể dục với các thiết bị tập thể dục tại nhà.

Ngoài ra, bí quyết để "chuyện ấy" của những người dư cân được hoàn hảo và không gặp trở ngại là hãy siêng năng tập những bài tập cho vùng bụng săn chắc.

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