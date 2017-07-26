Bạn đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và tin tưởng rằng mình đang làm đúng mọi việc để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng chị em có biết rằng, một số thói quen không tốt sau đang vô tình ảnh hưởng xấu đến chuyện "chăn gối" của vợ chồng bạn?

Nhiều phụ nữ có suy nghĩ không cần giữ ý như khi mới quen, mới yêu nên hay có tâm lý hồn nhiên và vô tư thái quá. Phái đẹp dễ cho rằng lúc làm “ chuyện ấy ” không mặc gì còn chẳng ngại huống hồ là tắm hoặc thay quần áo trước mặt, tuy nhiên, đây là một suy nghĩ rất sai lầm.

Phụ nữ quá hớ hênh, vô tư khi làm những việc nhạy cảm trên sẽ tạo ấn tượng xấu trong mắt chồng. Bạn sẽ kém nữ tính và không còn dịu dàng trong mắt chàng. Hãy để sự thoải mái cởi mở ấy khi lên giường và đừng phô nó ra vào những lúc không cần thiết. Bạn hãy là một phụ nữ kín đáo và tinh tế để luôn hấp dẫn trong mắt người ấy.

Mở tivi trong cuộc “yêu”

Thói quen này của nhiều cặp đôi tưởng chừng vô hại nhưng lại có tác động xấu đến chuyện ân ái của vợ chồng. Giải thích lý do cho hành động này, nhiều cặp đôi cho rằng thường mở những bộ phim “nóng” là để tăng thêm hưng phấn khi “yêu”.

Nhưng việc này lại khiến cho cặp đôi mất tập trung, đặc biệt những âm thanh, tiếng động sẽ làm cặp đôi phân tán tư tưởng. Bạn nên tăng sự chú ý của người ấy vào mình và đừng để những thứ khác làm xao lãng tâm trí chàng.

Cạo sạch vùng kín

Dọn dẹp “cỏ” vùng kín xuất phát từ tâm lý muốn “cô bé” sạch sẽ và thoải mái hơn. Phái đẹp còn cho rằng, hành động này sẽ khiến chồng thích thú và tăng hưng phấn khi “yêu”. Tuy nhiên, rất nhiều ông chồng cảm thấy không thoải mái vì sự sạch sẽ này của vợ.

Do đó, trước khi quyết định làm sạch "cô bé", chị em hãy nắm chắc sở thích và thói quen chăn gối của chồng trước nhé.

Để phòng ngủ như nhà kho

Đôi khi sự bừa bộn sẽ giết chết cảm xúc của chàng khi làm “chuyện ấy”. Bạn hãy tưởng tượng có anh chàng nào lại hứng thú “yêu” khi bước vào một căn phòng bừa bộn, quần áo vứt tứ tung… ?

Trên phông nền kém lãng mạn ấy, bạn đã vô tình dập tắt hết tất cả mọi cảm hứng của chàng.