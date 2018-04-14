Đàn bà ngoan quá cũng không tốt, phải 'hư' như thế này thì chồng mới mê mệt cả đời

Đàn bà ngoan quá cũng không tốt bởi có những lúc phải "hư" thì đàn ông mới thích. Và nếu đàn bà "hư" như thế này thì đảm bảo chồng sẽ mê mệt cả đời không dứt.

Sexy, quyến rũ chồng bằng những trang phục “có hở có kín” Thi thoảng đàn bà cũng nên lựa chọn thời điểm riêng tư của hai vợ chồng như khi ở phòng ngủ hay lúc không có ai để quyến rũ chồng bằng những trang phục “có hở có kín” đầy khơi gợi. Chắc chắn những phần cơ thể lúc hở lúc kín cùng những cử chỉ đầy khiêu khích sẽ khiến chồng bạn phải rung động và xao xuyến đấy. Hãy nhớ bạn phải làm điều này thường xuyên để chồng nhận ra bạn rất quyến rũ và giúp chuyện yêu được hâm nóng, được làm mới. Thi thoảng đàn bà cũng nên lựa chọn thời điểm riêng tư của hai vợ chồng như khi ở phòng ngủ hay lúc không có ai để quyến rũ chồng bằng những trang phục “có hở có kín” đầy khơi gợi - Ảnh minh họa: Internet Chủ động trong chuyện ấy Đừng nghĩ rằng chuyện ấy đàn ông phải là người chủ động. Thay vì đợi chồng chủ động bạn hãy thử chủ động khiêu gợi chồng xem sao? Chắc chắn anh ấy sẽ rất phấn khích trước những cử chỉ mơn trớn, vuốt ve từ chính bạn mà bấy lâu nay anh ấy chưa bao giờ cảm nhận được. Hãy dẫn dắt anh ấy vào cuộc một cách từ từ và chậm rãi để cả hai cảm nhận hết những lâng lâng cảm xúc đầy mới lạ và tuyệt vời. Thử hỏi nếu thi thoảng đổi mới như thế này thì ông chồng nào chả “đứ đừ” các bà vợ.

Làm mới chuyện yêu bằng nhiều tư thế Đã bao lâu rồi vợ chồng bạn không thử thay đổi tư thế khi yêu? Chính vì việc cứ giữ những tư thế cũ sẽ khiến cả hai nhàm chán và không cảm nhận được những cảm xúc thăng hoa. Vì thế thi thoảng hãy rủ chồng làm mới chuyện yêu với những tư thế mới xem sao? Biết đâu cả hai sẽ cùng cảm thấy thích thú và tìm lại cảm xúc bấy lâu nay đã mất. Đã bao lâu rồi vợ chồng bạn không thử thay đổi tư thế khi yêu? - Ảnh minh họa: Internet Vượt qua mọi thời gian, không gian Đừng đặt chuyện yêu vào một giờ nhất định, một vài ngày nhất định trong tuần. Như thế sẽ chẳng mang đến những rung động, những khác lạ gì và còn khiến cả hai cảm thấy khó chịu khi chuyện ấy dường như cũng đi vào khuôn khổ. Thế nên nếu có nhu cầu bạn hãy tận hưởng chuyện ấy ở bất cứ nơi nào, thời gian nào miễn sao đó là nơi riêng tư của hai người. Chắc chắn chồng và bạn sẽ cảm nhận được những phút giây tràn ngập thăng hoa cùng nhiều cảm xúc mới lạ.

Chắc chắn chồng và bạn sẽ cảm nhận được những phút giây tràn ngập thăng hoa cùng nhiều cảm xúc mới lạ - Ảnh minh họa: Internet Hãy tâm sự với chồng về chuyện ấy Nếu như cả hai cứ giấu kín những cảm xúc của bản thân về chuyện ấy thì chắc chắn sẽ không bao giờ tìm thấy tiếng nói riêng. Như vậy chỉ là rào cản ngăn cách cả hai gần gũi và hiểu nhau mà thôi. Thế nên phụ nữ hãy "hư" bằng cách tâm sự, chia sẻ những cảm xúc của mình về chuyện ấy, nói ra những điều mình muốn và khuyến khích chồng cũng làm như vậy. Khi cả hai đã hiểu nhau thì chắc chắn chuyện yêu sẽ hòa hợp và giúp tình cảm vợ chồng hạnh phúc, bền vững.

Lấy phải người đàn ông dối trá, vô tâm, vợ cần làm gì? Người đàn ông bên cạnh bạn bỗng trở nên sắt đá, vô tâm thậm chí dối trá với bạn. Bỏ thì thương, vương thì tội, trong lúc này phụ nữ cần phải làm gì đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-ngoan-qua-cung-khong-tot-phai-hu-nhu-the-nay-thi-chong-moi-me-met-ca-doi-278829.html