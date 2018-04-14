Đàn bà ngoan quá cũng không tốt, phải 'hư' như thế này thì chồng mới mê mệt cả đời

Chuyện vợ chồng 14/04/2018 12:38

Đàn bà ngoan quá cũng không tốt bởi có những lúc phải "hư" thì đàn ông mới thích. Và nếu đàn bà "hư" như thế này thì đảm bảo chồng sẽ mê mệt cả đời không dứt.

Sexy, quyến rũ chồng bằng những trang phục “có hở có kín”

Thi thoảng đàn bà cũng nên lựa chọn thời điểm riêng tư của hai vợ chồng như khi ở phòng ngủ hay lúc không có ai để quyến rũ chồng bằng những trang phục “có hở có kín” đầy khơi gợi. Chắc chắn những phần cơ thể lúc hở lúc kín cùng những cử chỉ đầy khiêu khích sẽ khiến chồng bạn phải rung động và xao xuyến đấy. Hãy nhớ bạn phải làm điều này thường xuyên để chồng nhận ra bạn rất quyến rũ và giúp chuyện yêu được hâm nóng, được làm mới.

Đàn bà ngoan quá cũng không tốt, phải 'hư' như thế này thì chồng mới mê mệt cả đời - Ảnh 1
Thi thoảng đàn bà cũng nên lựa chọn thời điểm riêng tư của hai vợ chồng như khi ở phòng ngủ hay lúc không có ai để quyến rũ chồng bằng những trang phục “có hở có kín” đầy khơi gợi - Ảnh minh họa: Internet

Chủ động trong chuyện ấy

Đừng nghĩ rằng chuyện ấy đàn ông phải là người chủ động. Thay vì đợi chồng chủ động bạn hãy thử chủ động khiêu gợi chồng xem sao? Chắc chắn anh ấy sẽ rất phấn khích trước những cử chỉ mơn trớn, vuốt ve từ chính bạn mà bấy lâu nay anh ấy chưa bao giờ cảm nhận được. Hãy dẫn dắt anh ấy vào cuộc một cách từ từ và chậm rãi để cả hai cảm nhận hết những lâng lâng cảm xúc đầy mới lạ và tuyệt vời. Thử hỏi nếu thi thoảng đổi mới như thế này thì ông chồng nào chả “đứ đừ” các bà vợ.

Làm mới chuyện yêu bằng nhiều tư thế

Đã bao lâu rồi vợ chồng bạn không thử thay đổi tư thế khi yêu? Chính vì việc cứ giữ những tư thế cũ sẽ khiến cả hai nhàm chán và không cảm nhận được những cảm xúc thăng hoa. Vì thế thi thoảng hãy rủ chồng làm mới chuyện yêu với những tư thế mới xem sao? Biết đâu cả hai sẽ cùng cảm thấy thích thú và tìm lại cảm xúc bấy lâu nay đã mất.

Đàn bà ngoan quá cũng không tốt, phải 'hư' như thế này thì chồng mới mê mệt cả đời - Ảnh 2
Đã bao lâu rồi vợ chồng bạn không thử thay đổi tư thế khi yêu? - Ảnh minh họa: Internet

Vượt qua mọi thời gian, không gian

Đừng đặt chuyện yêu vào một giờ nhất định, một vài ngày nhất định trong tuần. Như thế sẽ chẳng mang đến những rung động, những khác lạ gì và còn khiến cả hai cảm thấy khó chịu khi chuyện ấy dường như cũng đi vào khuôn khổ. Thế nên nếu có nhu cầu bạn hãy tận hưởng chuyện ấy ở bất cứ nơi nào, thời gian nào miễn sao đó là nơi riêng tư của hai người. Chắc chắn chồng và bạn sẽ cảm nhận được những phút giây tràn ngập thăng hoa cùng nhiều cảm xúc mới lạ.

Đàn bà ngoan quá cũng không tốt, phải 'hư' như thế này thì chồng mới mê mệt cả đời - Ảnh 3
Chắc chắn chồng và bạn sẽ cảm nhận được những phút giây tràn ngập thăng hoa cùng nhiều cảm xúc mới lạ - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tâm sự với chồng về chuyện ấy

Nếu như cả hai cứ giấu kín những cảm xúc của bản thân về chuyện ấy thì chắc chắn sẽ không bao giờ tìm thấy tiếng nói riêng. Như vậy chỉ là rào cản ngăn cách cả hai gần gũi và hiểu nhau mà thôi. Thế nên phụ nữ hãy "hư" bằng cách tâm sự, chia sẻ những cảm xúc của mình về chuyện ấy, nói ra những điều mình muốn và khuyến khích chồng cũng làm như vậy. Khi cả hai đã hiểu nhau thì chắc chắn chuyện yêu sẽ hòa hợp và giúp tình cảm vợ chồng hạnh phúc, bền vững.

Lấy phải người đàn ông dối trá, vô tâm, vợ cần làm gì?

Lấy phải người đàn ông dối trá, vô tâm, vợ cần làm gì?

Người đàn ông bên cạnh bạn bỗng trở nên sắt đá, vô tâm thậm chí dối trá với bạn. Bỏ thì thương, vương thì tội, trong lúc này phụ nữ cần phải làm gì đây?

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ hư quyến rũ chồng phụ nữ khiến chồng say mê

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 43 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?