Hãy đọc câu chuyện khiến cư dân mạng dậy sóng nhiều ngày nay

Mấy ngày nay, cộng đồng facebook chia sẻ câu chuyện về người chồng mang hết tài sản để cứu người vợ mắc bệnh ung thư. Vậy tại sao cộng đồng mạng lại dậy sóng trước câu chuyện đẹp như cổ tích đến vậy?

Câu chuyện được mọi người chuyền tay nhau, bởi nó là hoàn cảnh của không ít người trên cuộc đời này. Những người đàn ông yêu vợ, thương con nhưng lại gặp những người đàn bà "nông cạn". Đây là toàn bộ câu chuyện, Phunuvagiadinh.vn xin gửi tới đọc giả, chính các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan nhất về tình nghĩa đàn ông và lòng dạ đàn bà.

Ông anh học Bách Khoa, hơn mình 7 tuổi. Lấy vợ giáo viên. Ông anh kiếm tiền cũng giỏi. Có nhà, có xe. Vợ đẹp, con khôn. Tưởng như là viên mãn. Đùng 1 cái, vợ ung thư. Bán sạch sẽ cửa nhà, vay mượn đủ đường. Đưa vợ sang Sing phẫu thuật.



Trước lúc đi, anh em còn ngồi tâm sự:



- Anh có thể bỏ tất cả, nhưng chị thì anh không bỏ được chú à! Vợ chồng mà! Tình và nghĩa, sao buông tay nhau được!



Rồi trời thương. Chị khỏi. 2 vợ chồng cày kéo trả nợ. Nhưng, cuộc sống vốn trớ trêu. Chị không chịu được lam lũ, bế con về nhà ngoại. Rồi xuất khẩu lao động, ở lại bên Séc. Có chồng mới. Anh chán đời, phiêu bạt vào Sài Gòn.



Mùa đông năm ngoái, anh trở về đúng mùa gió bấc. Ngồi bên anh và nồi lẩu.



- Gió đông về lại nhớ vợ con lắm chú ạ! Ngày xưa, cứ khi nào gió lạnh đầu mùa là cả gia đình lại dắt díu nhau đi mua áo khoác! Chị nhà anh (anh vẫn giữ nguyên cái "danh xưng" đó) bị 1 cái tật là chỉ thích mặc áo màu đỏ! Cô ấy quan niệm cứ cái gì đỏ mới đẹp. Kì quái! (cười sảng khoái).



Nhấp 1 ngụm rượu, rồi cả 2 anh em cùng im lặng. Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên. Nhòa hết kính!



Tình yêu là thế. Hẹn hò, thề thốt với nhau. Cuối cùng, cũng không thể vượt qua được những cám giỗ của dục vọng, tiền tài. Yêu ai thì hãy yêu hết mình, nhưng đừng đặt trọn vẹn niềm tin vào đó. Bởi có thể, 1 ngày nào đó, bạn sẽ mất tất cả đấy.



Trên đời này, có rất nhiều điều là vĩnh cửu, nhưng tuyệt nhiên, tình yêu không phải là 1 trong số đó.

Cuộc sống không ai lường trước được chữ ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-dan-mang-day-song-truoc-cau-chuyen-tinh-nghia-dan-ong-long-da-dan-ba-9857.html