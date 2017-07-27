Hiện tượng dính chặt vào nhau khi “yêu” thường được các cặp đôi truyền tai chứ chưa được khoa học khẳng định.

Cách đây không lâu, tờ Daily Mail đưa tin một cặp đôi ở Kenya khi quan hệ tình dục đã bị mắc kẹt với nhau. Người đàn ông đang quan hệ thì phát hiện mình không thể tách rời khỏi bạn tình của mình. Sau đó, vì đau đớn, người phụ nữ đã phải kêu lên để nhờ mọi người xung quanh ứng cứu. Sau khi nghe được lời kêu cứu, mọi người đã đến giúp đỡ, nhưng không thể tách rời cặp đôi mà buộc phải đưa cả hai đến cơ sở y tế và buộc phải di chuyển qua con phố đông đúc. Cảnh tượng này gây chú ý cho nhiều người hiếu kỳ, một trong số đó đã quay phim và đăng tải lên mạng.

Trước đó, một đoạn video có nội dung tương tự được đăng tải khiến nhiều người phẫn nộ và hoang mang. Trong video, một cô gái mại dâm đang dính chặt và một người đàn ông già nua đã chết.

Cả hai dính chặt nhau được che phủ và di chuyển trên cáng nhưng có thể thấy cô gái vẫn đang cử động bên dưới. Vụ việc được cho là xảy ra tại Trung Quốc, song vẫn chưa biết được địa điểm cụ thể. Cặp đôi này được đưa đến bệnh viện để thực hiện phẫu thuật và người đàn ông được đưa vào nhà xác sau đó.

Thực hư chuyện mắc kẹt khi quan hệ

Đôi lúc người quan hệ tình dục có thể bị mắc kẹt, học hay gọi trường hợp hiếm gặp này là “kẹt dương vật”. Lúc này, “cô bé” kẹp chặt “cậu nhỏ” quá mức và không thể rút ra được.

Vào thời La Mã, hiện tượng dương vật dính chặt vào âm đạo cũng được lan truyền nhưng nó chỉ mang tính răn đe nhiều hơn là sự thật.

Theo một tài liệu thời trung cổ, những người đắc tội với Đức Chúa trời khi có hành vi quan hệ tình dục lén lút sẽ phải chịu sự trừng phạt và gánh chịu tình cảnh éo le khi quan hệ.

Trước đó, Tiến sĩ F.Kraupl Taylor (Anh) đã nghiên cứu về hiện tượng mắc kẹt khi “yêu” và đưa ra kết luận, đa số những tài liệu ghi chép về trường hợp này đều dựa trên những lời truyền miệng và phỏng đoán.

Như vậy, có thể thấy hầu hết hiện tượng nam nữ mắc kẹt khi “yêu” đều không được ghi nhận cụ thể và đó chỉ là câu chuyện ghi chép lại của nhiều thế kỷ trước. Đặc biệt, phần đồn đoán và độ ly kỳ của hiện tượng trên xuất phát từ sự nhạy cảm của hiện tượng, vì đa số những nạn nhân đều cố tìm cách giấu diếm hơn là công khai.

Những người có thể mắc chứng co thắt âm đạo

Co thắt âm đạo có thể xảy ra ở bất kỳ ai và với mọi độ tuổi. Chị em mắc chứng này có thể không bị vấn đề gì về sức khỏe. Đặc biệt, hội chứng này là một vấn đề tình dục nhạy cảm do một số nguyên nhân sau:

• Từng chấn thương ở bộ phận sinh dục, bị lạm dụng hay ngược đãi tình dục trước đó.

• Tâm lý không ổn định khi quan hệ

• Quá khứ từng bị ám ảnh và sợ hãi vì thất bị khi làm “chuyện ấy” với đối tác...

Tuy nhiên, nhiều trường hợp bệnh cũng không có nguyên nhân rõ ràng mà các bác sĩ chuyên khoa cũng không thể giải thích được.