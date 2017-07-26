Bật mí những bí mật về nỗi sợ hãi thầm kín của nam giới khi làm 'chuyện ấy'

Chuyện vợ chồng 26/07/2017 17:08

Dưới đây là những bí mật về chuyện phòng the mà các ông chồng không bao giờ để lộ.

Chuyện "chưa đến chợ đã hết tiền", băn khoăn về kích thước "cậu nhỏ"... Đó là những bí mật khi làm "chuyện ấy" mà nam giới hầu như không bao giờ muốn bạn tình của mình biết.

“Chưa đến chợ đã hết tiền”

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng “chưa đến chợ đã hết tiền” thường xuất phát từ yếu tố tâm lý. Vấn đề này có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Theo đó, trong trạng thái quá lo lắng, não bộ sẽ nhận được tín hiệu của việc xuất tinh sớm, cơ thể sẽ cố gắng điều chỉnh nhưng thất bại. Nhiều trường hợp nam giới tự tìm cách khắc phục như dùng bao cao su, thoa thuốc hoặc uống thuốc an thần nhưng không giúp cải thiện tình hình.

Lúc này, việc bạn cần làm nhất là hãy tâm sự và tìm kiếm sự hợp tác từ đối tác để giải tỏa căng thẳng và kiểm soát tình hình.

Kích cỡ “cậu nhỏ”

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Kích cỡ "cậu nhỏ" không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc "yêu" - Ảnh: Internet

Nam giới thường thiếu tự tin và lo lắng về kích thước của "cậu nhỏ" vì theo suy nghĩ của họ thì nó chính là phương tiện chứng tỏ bản lĩnh đàn ông và khả năng làm bạn tình hài lòng. 

Tuy nhiên, theo các nhà tình dục học thì không hẳn suy nghĩ nói trên lúc nào cũng đúng.

Đầu tiên, nam giới cần biết bạn tình thích gì và đặc biệt sự thỏa mãn trong cuộc “yêu” không phụ thuộc vào kích thước của “em trai”. Ngược lại, nếu “của quý” quá lớn cũng ảnh hưởng đến chuyện chăn gối. Nó có thể làm đau nửa kia. Do đó, điều quan trọng là cách “yêu” và thủ thuật khi cùng nàng ân ái chứ không phải chuyện "cậu bé" to hay nhỏ.

Nhịn "yêu"

Theo nghiên cứu, nam giới làm công nhân viên chức chỉ có thể nhịn “yêu” được một tuần. Tuy nhiên, với những người làm công việc về đầu óc thì sẽ chịu nhiều căng thẳng, stress, do đó sex không phải là mối bận tâm lớn nhất của họ. Những quý ông này có thể nhịn “yêu” đến những... 2 tháng.

Sự đánh giá của đối tác về khả năng trên giường

Bật mí những bí mật về nỗi sợ hãi thầm kín của nam giới khi làm 'chuyện ấy' - Ảnh 2
Khả năng làm bạn tình hài lòng quyết định bản lĩnh của nam giới - Ảnh: Internet

Nhiều nam giới thú nhận, họ rất sợ phải hỏi vợ những câu như “Em có thực sự thăng hoa hay không”, “Có phải em chỉ giả vờ lên đỉnh”… Phái mạnh rất sợ việc mình không đáp ứng được nhu cầu và sự kỳ vọng của đối tác khi ở trên giường.

Học tuyệt chiêu của đàn bà từng trải để giúp 'chuyện ấy' thăng hoa hơn dễ như trở bàn tay

Học tuyệt chiêu của đàn bà từng trải để giúp 'chuyện ấy' thăng hoa hơn dễ như trở bàn tay

Những tuyệt chiêu dưới đây của phụ nữ từng trải sẽ giúp bạn và “người ấy” có đời sống vợ chồng thêm thăng hoa.

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