Cách quyến rũ chàng bằng vòng 1 để khởi đầu máu lửa cho mỗi cuộc yêu

Chuyện vợ chồng 22/08/2018 16:02

Cuộc “yêu” sẽ hoàn hảo hơn khi phụ nữ biết tận dụng lợi thế của mình: quyến rũ chàng bằng vòng 1 trước khi nhập cuộc và trong suốt quá trình làm chuyện ấy.

Tạo hóa sinh ra phái mạnh luôn bị hấp dẫn trước "núi đôi" của các nàng. Núi đôi càng to và căng tròn sức hấp dẫn đối với đàn ông càng lớn. Chính vì thế, mà các chàng luôn muốn được nhìn ngắm hoặc chạm vào vòng một quyến rũ của nàng. Chỉ cần thấy nó, ham muốn của cánh mày râu đã trỗi dậy và muốn “chiếm lấy” cơ thể nàng.

Dễ hiểu tại sao khi có một cô gái với bộ ngực hấp dẫn đi qua, đàn ông sẽ bị lôi cuốn, sẽ càng ấn tượng mạnh mẽ hơn nếu như anh ta có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện với chủ nhân của bộ ngực đó. Hầu hết, một điều không thể không nảy sinh trong đầu anh ta là: “Làm thế nào để có được cô ấy? Đôi khi anh ta còn cảm thấy lóng ngóng vụng về khi đứng trước một cô gái đẹp và bị thu hút bởi bộ ngực của nàng. Vốn dĩ đàn ông là như vậy, họ luôn bị cám dỗ trước những thứ nóng bỏng dù luôn cố tỏ ra rằng mình là người lịch sự, nhã nhặn.

Vòng 1 là điểm G nhạy cảm của phụ nữ
Vòng 1 là điểm G nhạy cảm của phụ nữ

Chính vì vậy, mà đàn ông thường thích đi biển bởi ở đó được ngắm gái miễn phí, chính xác hơn là được mãn nhãn để ngắm nhìn bộ ngực quyến rũ của phái đẹp. Họ thích cảm giác được ngắm nhìn bộ ngực phụ nữ thông qua áo ngực, vừa lấp ló, đủ để tạo sự tò mò, đồng thời cảm nhận sự căng tràn trong cơ thể cô ấy.

Một cô gái thông minh luôn biết cách sử dụng lợi thế của mình, quyến rũ chàng bằng vòng 1 để khiêu khích đối phương “nhập cuộc” và “ngất ngây” khi được làm “chuyện ấy”. Muốn được như vậy thì các nàng cần lưu ý một số điều sau:

Va chạm nhẹ nhàng, e ấp

Các nàng hãy để núi đôi chạm nhẹ vào mặt và bộ ngực của chàng. Sau đó hãy để anh ấy chạm nhẹ những ngón tay lên da đầu ngực và bầu ngực. Khi chàng chạm nhẹ vào bầu ngực như thế, không chì chàng mà bạn còn có cảm giác run rẩy đầy thích thú. Lúc này, bộ não của bạn sẽ phát ra một hóa chất mang tên oxytocin, kích thích yêu mạnh mẽ, có thể bạn sẽ phát ra tiếng rên khe khẽ, khiến chàng hạnh phúc, cảm thấy sung sướng.

Phụ nữ thông minh luôn biết tận dụng vòng 1 để kích thích chàng
Phụ nữ thông minh luôn biết tận dụng vòng 1 để kích thích chàng

Tấn công trực diện để chàng sung sướng

Lúc này, bạn hãy áp sáp bộ ngực của mình vào ngực chàng, để chàng cảm nhận được hơi thở hồi hộp và nhịp đập mạnh từ trái tim. Sau đó, hãy cầm lấy tay chàng cùng chàng massage cho bộ ngực. Cử chỉ vuốt ve sẽ kích thích các sợi lông mọc trên da, tạo mối liên lạc ngầm với hệ thần kinh mang lại cảm giác sung sương cho chàng và bạn. Đồng thời, bạn kích hoạt thêm các việc khác như ôm hôn chàng để tạo thêm cảm giác mạnh, có mối liên kết chặt chẽ giữa hai người. Để tối đa hóa hiệu quả quyến rũ, bạn hãy thu mình lại và áp sát cơ thể chàng, để các phần da thịt được đụng chạm nhau.

Hãy để chàng hôn vòng 1 tạo cảm giác thích thú

Đàn ông rất thích chạm vào khuôn ngực đầy đặn của phụ nữ
Đàn ông rất thích chạm vào khuôn ngực đầy đặn của phụ nữ

Núi đôi là một điểm đặc biệt để thu hút sự chú ý từ chàng. Sau khi mơn trớn bằng tay, chơi đùa với điểm nhấn là “núm vú”, bạn hãy hướng cho chàng hôn và ngậm nó. Khi càng hôn và ngậm núi đôi bạn sẽ có cảm giác mới lạ, chàng cũng sẽ cảm thấy khoan khoái và hào hứng hơn. Khám phá núi đôi đã thú vị như vậy, chàng sẽ càng háo hức hơn để khám phá xuống “cô bé”.

Lúc này, bạn hãy chủ động mơn trớn cơ thể chàng bằng tay để kích thích các dây thân kinh cảm giác, như vậy chàng sẽ thấy cuộc “yêu” thú vị hơn rất nhiều. 

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