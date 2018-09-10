Việc ham muốn tình dục quá độ khiến cơ thể và tâm lý phụ nữ thường xuyên khó chịu, căng thẳng, hoàn toàn không tốt đối với sức khỏe . Do đó, làm gì để giảm ham muốn ở phụ nữ trẻ, ăn gì để phụ nữ có thể giảm ham muốn một cách tự nhiên, hãy theo dõi những lời khuyên cực kỳ hữu ích dưới đây:

Nhu cầu hay ham muốn tình dục ở phụ nữ là chuyện hết sức tự nhiên, tuy nhiên khi cảm thấy nhu cầu tình dục ở phụ nữ cao đến mức 'cuồng dâm', bị nghiện hay vượt quá khả năng đáp ứng của người đàn ông thì cần phải biết cách tiết chế, làm giảm những nhu cầu đó lại để cân bằng cuộc sống, ổn định tâm sinh lý.

Tránh các loại thực phẩm kích thích ham muốn tình dục

Cách làm giảm ham muốn, đặc biệt ở phụ nữ sau sinh là tránh các thực phẩm kích thích ham muốn tình dục và bổ sung các loại thức ăn giảm ham muốn. Những thực phẩm như hàu, quả sung, rượu vang,... nên tránh bởi đó là những loại thức ăn có thể kích thích ham muốn ở phụ nữ.

Thay vào đó, bạn nên bổ sung các loại thức ăn giúp bạn lãng quên đi những cảm xúc và hứng thú trong chuyện chăn gối. Lên kế hoạch ăn uống khoa học, đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là chất béo omega-3 sẽ giúp bạn có một sức khỏe dẻo dai và quên bớt đi suy nghĩ về “chuyện ấy”.

Tránh những tác nhân có yếu tố gợi dục

Nhu cầu sinh lý tăng cao khi phụ nữ tiếp xúc với những loại tranh ảnh trên mạng hay sách báo bên ngoài chứa những hình ảnh mang yếu tố gợi dục, hoặc tiếp xúc với những con người hay nhắc tới chuyện ấy gọi là "khẩu dâm". Do đó, để hạn chế dòng suy nghĩ liên tưởng đến “chuyện ấy”, cách tốt nhất là tránh tất cả mọi tác nhân bên ngoài có khả năng làm bạn tăng cường ham muốn tình dục.

Làm giảm ham muốn ở phụ nữ cần phải có biện pháp tự nhiên, không ép buộc

Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao

Tập luyện thể thao đều đặn là cách làm giảm ham muốn ở phụ nữ một cách tự nhiên, nhưng tập luyện thế nào để có thể đạt hiệu quả cao nhất thì bạn cần phải có mức độ nhất định. Tập luyện thể thao quá sức cũng không hẳn tốt, có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và quá áp lực. Tập luyện thể thao ở cường độ quá nhẹ sẽ không giúp bạn quên đi ham muốn tình dục.

Cách tốt nhất để làm giảm ham muốn ở phụ nữ là tập luyện thể thao vừa đủ để bạn cảm thấy mệt và đau tức ở các cơ mà bạn tác động. Có như vậy, thể dục mới có hiệu quả, giúp máu lưu thông tốt và cơ thể mệt vừa đủ để bạn không còn nhiều thời gian muốn nghĩ về “chuyện ấy” nữa.

Tập thể dục đều đặn vừa giúp cơ thể khỏe mạnh, vừa là cách ngăn ngừa ham muốn ở phụ nữ

Dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý

Căng thẳng cũng là nguyên nhân khiến phụ nữ tăng cao ham muốn tình dục. Để kiểm soát lại tình trạng này, cách tốt nhất là bạn nên xây dựng một thời gian biểu nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý giữa những quãng thời gian làm việc hay vui chơi quá nhiều.

Một buổi chiều la cà với bạn bè hoặc nằm dài đọc sách không những giúp bạn nạp thêm nhiều năng lượng mà còn là cách làm bạn quên đi những ham muốn không đúng lúc.

Cân bằng cuộc sống giúp phụ nữ bớt đi tâm lý kích thích về chuyện ấy

Tăng cường các hoạt động ngoài trời

Vận động ngoài trời hoặc thậm chí đi dạo thôi cũng khiến tâm hồn bạn nhẹ nhõm hơn, nghĩ ra nhiều ý tưởng mới trong cuộc sống thay vì bị những cảm xúc về “chuyện ấy” chi phối. Hoạt động ngoài trời cũng là một cách kiểm soát bạn không nghĩ quá nhiều về tình dục hoặc có thời gian kín đáo, riêng tư để tìm hiểu nó.

Bên cạnh những cách trên, còn rất nhiều cách khác để chị em phụ nữ có thể giảm được ham muốn tình dục của mình mà không quá gò ép khiến bản thân bị stress. Tuy nhiên nếu như ham muốn ấy không vơi đi mà liên tục xuất hiện gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn thì đừng ngại tìm đến các chuyên gia, bác sĩ để được tư vấn kỹ càng hơn.