Bí kíp khiến chồng "phát cuồng" vì vợ

Các nàng hãy thử làm "gái hư" khi lên giường, chắc chắn chồng bạn sẽ rất thích thú và "phát cuồng" vì vợ đấy.

Kích thích đầu ngực của chàng

Không nhiều người biết điều này, nhưng "nhũ hoa" của nam giới cũng nhạy cảm như phụ nữ vậy. Chơi với “nhũ hoa” của chàng và chắc chắn anh ấy sẽ được kích thích. Dùng lưỡi "tấn công" và nhẹ nhàng thổi chúng trong màn dạo đầu bạn sẽ thấy chàng run lên trong đam mê.

Hôn vào rốn và bụng

Khẽ hôn nhẹ lên rốn anh ấy cũng khiến chàng hưng phấn và thích thú. Tất nhiên, vùng này bạn không thể tập trung hôn lâu như những nơi khác được, nhưng cũng đừng vì thế mà không chú ý đến nó. Bắt đầu bằng những nụ hôn phớt, hôn nhâm nhi, liếm xung quanh khắp vùng bụng và rốn, chắc chắn chàng cũng sẽ thích thú lắm đấy, hãy thử xem và bạn sẽ thấy được sự hưng phấn của chàng.

Vuốt ve đùi trong của chàng

Đùi trong hay đùi trên của chàng cũng không thể bỏ qua, nó là nơi khá nhạy cảm và có nhiều dây thần kinh cảm giác, vì vậy, chớ nên coi thường điểm nhạy cảm này. Ngoài hôn, bạn có thể vuốt ve vào đùi trong của chàng, bạn sẽ thấy chàng rên lên vì sung sướng như thế nào.

Tạo mùi hương quyến rũ

Bên cạnh, những "chiêu" làm chàng mê hoặc vợ, thì trước khi bước vào cuộc "yêu" đầy đam mê, các nàng hãy xịt nhẹ lên mình một vài giọt nước hoa. Với mùi hương nhẹ nhàng của cây cỏ, trái cây sẽ khiến chàng cuốn hút và không muốn buông vợ ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-kip-khien-chong-phat-cuong-vi-vo-66621.html