Bị chồng bỏ rơi ngay trong đêm tân hôn vì phát hiện ra bí mật tôi đã giấu suốt 5 năm yêu nhau

Chuyện vợ chồng 17/01/2021 16:39

Những tưởng đêm tân hôn của chúng tôi sẽ thật ngọt ngào và lãng mạn, nào ngờ cái kết lại quá cay đắng chỉ vì lý do này.

Tôi và anh quen nhau vào năm hai đại học. Cả hai bằng tuổi nhau và có chung rất nhiều sở thích. Có thể nói, tôi với anh như một cặp đôi sinh ra là để dành cho nhau, bởi hầu hết suy nghĩ của anh tôi đều có thể đoán được và ngược lại. Giữa tôi và anh cũng không có điều gì giấu giếm nhau, chúng tôi đã thống nhất từ đầu là sẽ không có bí mật nào khiến đối phương phải khó xử. Không ngờ lời hứa này lại là nguyên nhân khiến anh quay lưng bỏ rơi tôi.

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5 năm yêu nhau của chúng tôi vô cùng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện xảy ra vào đúng đêm tân hôn của hai chúng tôi. Sau đám cưới tại nhà hàng, tôi và anh trở về khách sạn để nghỉ ngơi, kiểm kê lại tiền mừng đám cưới. Trong số hơn mấy trăm bì thư, bất chợt anh đọc được một chiếc ghi tên “Người yêu cũ cô dâu”.

Tôi hoàn toàn sốc khi thấy nét mặt anh thay đổi 180 độ, không còn là người đàn ông hiền lành mà tôi từng biết. Anh liên tục gằn giọng và lặp lại câu hỏi: “Tại sao em giấu anh?”. Dù tôi cố gắng giải thích thế nào thì anh vẫn không ngừng tức giận. “Thằng đó là người yêu cũ hồi cấp ba của em sao? Tại sao suốt 5 năm yêu nhau anh không hề nghe em nhắc đến? Giữa hai người có gì mà anh không thể biết?”. Anh quát lớn rồi lao ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập để lại một mình tôi trong căn phòng tân hôn lung linh ánh đèn và hoa. Cả đêm đó anh không về, tôi cũng thức trắng đêm để khóc lóc và gọi điện cho anh nhưng anh đã tắt máy.

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Anh trở thành một con người khác khi phát hiện điều tôi giấu - Ảnh minh họa: Internet

Tôi sốc đến mức không thể nào bình tĩnh lại khi bị chồng bỏ rơi ngay trong đêm tân hôn chỉ vì một lý do chẳng đáng. Tôi tự trách bản thân mình vì đã không nói sự thật cho anh ngay từ những ngày mới quen. Chỉ vì tôi nghĩ chuyện tôi từng quen một người con trai thời học sinh cấp ba không quan trọng đến mức sẽ bị anh phản ứng đến như vậy.

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Tôi không nghĩ đây là bí mật quan trọng cần phải nói - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, mối quan hệ của tôi và người đàn ông kia hiện chỉ là bạn bè tốt, bì thư ghi như vậy có thể là một trò đùa để chúc phúc cho hai vợ chồng. Nào ngờ sự việc đã đi quá xa. Giờ tôi phải làm sao để chồng nguôi giận và yêu thương tôi như trước? Liệu đây có phải con người thật của anh mà suốt 5 năm yêu nhau tôi chưa từng biết?

Đêm tân hôn tôi "hóa đá" khi đọc hết cuốn sổ dày 40 trang chồng giấu trong tủ quần áo

Đêm tân hôn tôi "hóa đá" khi đọc hết cuốn sổ dày 40 trang chồng giấu trong tủ quần áo

Không ngờ dưới những lớp quần áo tôi tìm được một cuốn sổ. Mở ra xem mà tôi sững sờ "hoá đá".

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