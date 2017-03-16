8 sự thật "trần trụi" trong lần đầu làm "chuyện ấy"

Việc mất "cái ngàn vàng" với các cô gái không giống như họ tưởng

Bạn từng nghe nhiều người nói rằng: Sau khi rách màng trinh, bạn sẽ bị chảy máu và đau. Đúng là nó có thể đau một chút và xảy ra việc chảy máu nhưng không phải cô gái nào cũng vậy. Màng trinh mỗi người khác nhau và có rất nhiều cô gái bị rách từ trước khi có cuộc giao hợp đầu tiên, vì nhiều lý do.



Bạn nhanh chóng biết được điều gì bạn thích và không thích



Sex dạy cho bạn biết bạn thích được đụng chạm như thế nào và vào chỗ nào. Cuộc thân mật với người khác sẽ khiến bạn thực sự đánh thức được những cảm giác này.



Lần đầu không suôn sẻ không có nghĩa đời sống tình dục sau này của bạn sẽ tệ



"Chuyện ấy" lần đầu của mỗi người hầu như đều bối rối, vụng về, theo những cách khác nhau, ngay cả khi nó là một trải nghiệm thú vị. Sex sẽ ngày càng mang lại nhiều cảm xúc tốt hơn, suôn sẻ hơn khi bạn thực hành nhiều.



Nó sẽ không diễn ra theo những gì đã định



Có thể bạn đã lên kế hoạch từ rất lâu để lần "yêu" đầu diễn ra sao cho thật lãng mạn, hoàn hảo, nhưng thực tế sẽ khác xa những gì bạn định sẵn. Đơn giản là, sự lúng túng có thể khiến bạn làm nhiều điều chẳng lãng mạn chút nào.



Đời sống tình dục của bạn chỉ có thể trở nên tốt hơn theo thời gian



Câu "rèn luyện tạo nên sự hoàn hảo" có thể áp dụng cho đời sống chăn gối của bạn. Càng thực hành bao nhiêu, bạn càng tận hưởng sex nhiều bấy nhiêu và học được cách làm hài lòng cả chính mình lẫn "nửa kia".



Trải nghiệm tình dục lần đầu của mỗi người sẽ rất khác nhau, nhưng những điều trên đây hầu như đúng với mọi người.