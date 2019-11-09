7 câu ‘nịnh’ khiến chồng một đời nghiêng ngả, vợ muốn gì cũng CHIỀU TỚI BẾN

Muốn giữ lửa hôn nhân , bước đầu tiên phụ nữ phải biết làm đẹp , chiều chuộng bản thân, bước tiếp theo phải biết nói những lời nịnh nọt lấy lòng để chồng yêu vợ cả đời không buông, không dám léng phéng với bất cứ kẻ thứ ba nào.

Đàn ông vốn rất thích nghe những lời êm tai. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan nên chăm chỉ rót mật vào tai chồng để cả đời được sống trong êm ấm, sung sướng. Đừng vì áp lực cuộc sống hằng ngày mà khiến bản thân trở nên khô khan. Muốn hôn nhân hạnh phúc , đừng làm cho không khí ngôi nhà trở nên căng thẳng.

Khi nhờ vả chồng làm việc gì, bạn hãy khôn khéo dành tặng anh ấy những lời khen "có cánh". Để những lần sau, anh ấy sẽ nhiệt tình, xông xáo hơn khi vợ mở miệng nhờ giúp đỡ.

Chồng em thật đẹp trai

Khen ngợi ngoại hình của chồng giúp bạn được yêu chiều hơn. Khi nghe vợ khen câu này, chắc chắn không có người đàn ông nào mà không sung sướng. Và sau đó, anh ấy sẽ cưng chiều, yêu thương vợ nhiều hơn.

Anh là người cha tốt, có trách nhiệm

Phụ nữ hãy khen chồng để giữ lửa hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ khôn ngoan nên biết đề cao giá trị của chồng trong gia đình. Đàn ông trọng sĩ diện và thích ngọt ngào. Khi nghe vợ khen câu này, chắc chắn họ sẽ nỗ lực nhiều hơn để trở thành một người cha tốt trong mắt các con.

Anh là người đặc biệt nhất trong cuộc đời em

Đàn ông thích là người duy nhất, người đặc biệt trong lòng người phụ nữ họ yêu. Vì vậy bạn hãy để cho họ biết trong trái tim bạn, họ quan trọng như thế nào. Tuy nhiên đừng thổ lộ quá nhiều dẫn đến nhàm chán. Hãy chọn thời điểm đúng lúc để nói.

Anh thật thông minh

Đàn ông rất thích nghe câu này từ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Không cần chồng phải làm chuyện đao to búa lớn gì thì bạn mới dành cho anh ấy những lời khen. Khi cả hai tranh luận, bàn bạc về việc gì đó, nếu anh ấy đưa ra một lời đề nghị hoặc hướng giải quyết vấn đề tốt nhất, bạn hãy khen câu này. Khi được khen thông minh, đàn ông sẽ cảm thấy giá trị của bản thân được nâng lên, chắc chắn anh ấy sẽ yêu thương vợ nhiều hơn.

Anh thật tốt bụng

Phụ nữ muốn được chồng yêu phải biết ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng giúp đỡ việc gì, bạn hãy cảm ơn và khen anh ấy tốt bụng. Đây là bí quyết giữ hôn nhân bền lâu và hạnh phúc nhất. Vì vậy ít nhất hãy dành cho người mình yêu thương một lời khen mỗi ngày để tăng thêm tình cảm, thắt chặt mối quan hệ.

Anh là người tuyệt vời nhất

Trong hôn nhân cả hai phải công nhận mặt tốt của nhau mới mong hạnh phúc và bền lâu. Phụ nữ khôn ngoan hãy thừa nhận những ưu điểm của chồng và khen ngợi đúng lúc để có được sự yêu thương từ anh ấy.