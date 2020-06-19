3 điều cấm kỵ trong phòng ngủ, vợ chồng càng làm càng đẩy hôn nhân vào bi kịch

Chuyện vợ chồng 19/06/2020 06:00

Không phải vợ chồng cãi nhau hay ngoại tình, đây mới là những điều khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất nhưng nhiều cặp đôi vẫn thường làm mỗi ngày.

Nếu không muốn hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng tuyệt đối đừng làm những điều này trong phòng ngủ, đặc biệt là điều thứ ba.

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Hôn nhân đổ vỡ khi vợ chồng thường xuyên làm những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Kể chuyện quá khứ

Muốn hạnh phúc, đừng hỏi hay kể về quá khứ của nhau. Dù đã là vợ chồng nhưng có những bí mật phải giữ để cả hai còn tò mò, còn muốn khám phá. Người phụ nữ đừng dại hỏi chồng đã trải qua bao nhiêu mối tình. Đàn ông cũng đừng hỏi vợ đã yêu bao nhiêu người.

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Vợ chồng đừng kể về quá khứ quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Vì những vấn đề này khá tế nhị, nếu nhắc đến thường xuyên cả hai sẽ ghen tuông hờn trách. Có người sẽ ghen ra mặt, có người sẽ giữ trong lòng khiến bản thân không thể thoải mái khi gần gũi đối phương. Về lâu dài, điều này sẽ khiến cuộc hôn nhân rạn nứt lúc nào không hay.

Mang công việc vào phòng ngủ

Nếu có thể, hãy giải quyết công việc ở công ty, đừng mang về nhà, đặc biệt là ở phòng ngủ. Vì buổi tối là thời gian để cả gia đình cùng nhau ăn uống, nói chuyện. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, hãy dành thời gian thư giãn cùng nhau. Vợ chồng hãy cùng nấu ăn, xem tivi và đi ngủ cùng một lúc để tăng thêm tình cảm.

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Muốn hạnh phúc đừng mang công việc về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bạn đừng dại mang công việc về nhà rồi cặm cụi bên chiếc máy tính khiến tình cảm vợ chồng lạnh nhạt. Đã kết hôn, hãy tìm mọi cách để giữ lửa hôn nhân, đừng thờ ơ xem nhẹ mà hối tiếc cả đời.

Sử dụng điện thoại

Điện thoại là kẻ thù nguy hiểm giết chết cuộc hôn nhân của bạn. Nhưng nhiều cặp vợ chồng lại thường xuyên phạm phải điều này khiến mối quan hệ rơi vào bế tắc. 

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Đừng sử dụng điện thoại trước khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng cắm cúi vào chiếc điện thoại trước khi đi ngủ sẽ khiến tình cảm lạnh nhạt. Chồng ôm điện thoại chơi game, vợ sẽ cảm thấy cô đơn. Vợ ôm điện thoại lướt mạng xã hội, chồng cảm thấy bị bỏ rơi.

Suy cho cùng, vợ chồng muốn hạnh phúc đừng bao giờ phạm phải những điều này trong phòng ngủ. Hãy bỏ điện thoại xuống, mang công việc đặt qua một bên. Tiếp theo, hãy nói chuyện, giao tiếp với nhau để có thể giải quyết những vấn đề khúc mắc trong lòng.

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