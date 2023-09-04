Mách nhỏ 'chiến thuật phòng the' khiến chàng say đắm, nàng thử áp dụng đảm bảo nâng tầm cuộc yêu

Chuyện vợ chồng dù hấp dẫn đến đâu nhưng nếu chỉ lặp đi lặp lại những điều quen thuộc sẽ dễ khiến cho đối phương cảm thấy nhàm chán.

Bạn nên biết tán tỉnh

Nhiều chị em sẽ nhăn mặt vì ý tưởng này, bởi thông thường tán tỉnh là chuyện "khoán" cho đàn ông. Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ quên là đàn ông cũng thích được phụ nữ tán. Hãy làm cho anh ấy tin là anh ấy thực sự hấp dẫn trong mắt bạn. Thỉnh thoảng, bạn ôm chồng lâu hơn một chút, hay nồng nàn hơn một chút khi từ giã nhau đi làm. Một nụ hôn vội vàng kèm theo một câu nói tình tứ và có vẻ bất bình thường vào buổi sáng nó là tín hiệu có khi khiến chàng phải háo hức cả ngày: "Tối nay... nhé".

Ảnh minh họa: Internet

Biểu lộ cảm xúc hạnh phúc cho chàng thấy

Đây là bí mật nhỏ mà các bạn gái nên biết: thông thường người chồng nào cũng muốn mình là "siêu anh hùng" trong chốn phòng the. Nên nếu bạn không được thỏa mãn, chẳng khác nào bạn đã hạ thấp anh ấy.

Nhưng bạn cũng đừng giả vờ sung sướng, bởi chồng bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra chuyện này. Bạn phải thành thật vì khi bạn được thỏa mãn tột đỉnh, chồng bạn sẽ biết qua ngôn ngữ thân thể và các âm thanh khác nữa. Theo các nghiên cứu, khi người vợ đạt tới cực điểm khoái cảm thì tần số khoái cảm của chồng cũng tăng theo rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Ngôn ngữ âu yếm

Ngôn ngữ âu yếm yêu thương trong khi làm chuyện ấy rất quan trọng. Chẳng lẽ khi đang âu yếm, một trong hai người lại nói: "Trời ơi, lúc này sao em mập quá vậy" hay "Anh đang làm trò ngu ngốc gì thế?". Do vậy, âu yếm, chan hòa, nương tựa, tin cậy và hướng dẫn cho nhau là điều bạn cần phải lưu tâm.

Một cặp vợ chồng mà sinh hoạt tình dục có chất lượng cao như thế thì bao giờ cũng hạnh phúc bên nhau.

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